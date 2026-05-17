現有疫苗無效！WHO列「國際公衛緊急事件」 罕見伊波拉襲剛果

電子顯微鏡下的伊波拉病毒。（美聯社檔案照）

世界衛生組織（WHO）17日正式宣告，非洲剛果民主共和國（DR Congo）東部的伊波拉疫情已構成「國際公衛緊急事件」（PHEIC）。WHO 總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，目前掌握的感染人數與地理擴散範圍仍具「高度不確定性」。這也是剛果史上第17波伊波拉疫情，其致命病毒株對現有疫苗具備免疫逃脫性。

此次爆發由罕見的「本迪布焦」（Bundibugyo）病毒引起。根據《路透》報導，目前已通報246起疑似病例、80人死亡。關鍵物理指標在於，現有的伊波拉疫苗與藥物主要針對「薩伊型」（Zaire）病毒研發，對此波本迪布焦型病毒尚無核准的防護方案。疫情已擴散至伊圖里省（Ituri）首府及兩處核心金礦鎮。

請繼續往下閱讀...

病毒跨國外溢烏干達 高流動性人口增加風險

WHO證實，病毒已外溢至鄰國烏干達。當地一名59歲男子14日死亡，隨後檢測呈陽性。非洲疾病預防控制中心（Africa CDC）指出，受影響區域包含採礦活躍地與城市環境，且鄰近國境人口移動頻繁，區域性傳播風險極高。伊波拉病毒平均致死率高達 50%，主要透過接觸受感染者的體液、血液或破損皮膚傳播。

WHO指示剛果與烏干達建立緊急行動中心執行感染監控與追蹤。根據最新防疫指引，確診者必須接受立即隔離，且須在間隔48小時的兩次特定病毒檢測均呈陰性後方可解除隔離。WHO同時提醒，受影響區域外的國家不應關閉邊界或限制貿易。目前WHO仍持續監控伊圖里省金礦區的疫情演變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法