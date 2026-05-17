為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    現有疫苗無效！WHO列「國際公衛緊急事件」 罕見伊波拉襲剛果

    2026/05/17 13:14 編譯陳成良／綜合報導
    電子顯微鏡下的伊波拉病毒。（美聯社檔案照）

    電子顯微鏡下的伊波拉病毒。（美聯社檔案照）

    世界衛生組織（WHO）17日正式宣告，非洲剛果民主共和國（DR Congo）東部的伊波拉疫情已構成「國際公衛緊急事件」（PHEIC）。WHO 總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，目前掌握的感染人數與地理擴散範圍仍具「高度不確定性」。這也是剛果史上第17波伊波拉疫情，其致命病毒株對現有疫苗具備免疫逃脫性。

    此次爆發由罕見的「本迪布焦」（Bundibugyo）病毒引起。根據《路透》報導，目前已通報246起疑似病例、80人死亡。關鍵物理指標在於，現有的伊波拉疫苗與藥物主要針對「薩伊型」（Zaire）病毒研發，對此波本迪布焦型病毒尚無核准的防護方案。疫情已擴散至伊圖里省（Ituri）首府及兩處核心金礦鎮。

    病毒跨國外溢烏干達 高流動性人口增加風險

    WHO證實，病毒已外溢至鄰國烏干達。當地一名59歲男子14日死亡，隨後檢測呈陽性。非洲疾病預防控制中心（Africa CDC）指出，受影響區域包含採礦活躍地與城市環境，且鄰近國境人口移動頻繁，區域性傳播風險極高。伊波拉病毒平均致死率高達 50%，主要透過接觸受感染者的體液、血液或破損皮膚傳播。

    WHO指示剛果與烏干達建立緊急行動中心執行感染監控與追蹤。根據最新防疫指引，確診者必須接受立即隔離，且須在間隔48小時的兩次特定病毒檢測均呈陰性後方可解除隔離。WHO同時提醒，受影響區域外的國家不應關閉邊界或限制貿易。目前WHO仍持續監控伊圖里省金礦區的疫情演變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播