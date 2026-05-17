報案不受理？俄羅斯「賣旗詐騙」現身宜蘭 警方稱尚在了解中

自稱是俄羅斯聾啞人士「賣旗詐騙」出現宜蘭，民眾請小心。（民眾提供）

自稱俄羅斯人裝聾啞人士「賣旗詐騙」出現宜蘭，在冬山上班的蔡姓女子指控，這名金髮外籍女子疑假裝聾啞，挨家挨戶進入店家兜售每支100元的「我愛台灣」國旗，她做愛心買了1支後查覺有異，上網搜尋才發現全台有多起案例，愛心竟然利用牟利，事後向警方報案，卻被以對方未強迫消費，不予受理。警方表示，全案尚在了解中。

「賣旗詐騙」案例過去已在全台多地出現，先前高雄、台中地區都曾有自稱是俄羅斯籍男子聾啞人士，持愛心國旗向店家兜售籌措旅費，結果是利用愛心的詐騙行為，後來被查獲後遣返出境。

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而今，宜蘭也出現類似案例，蔡女說，昨天下午4點多，有名外籍金髮女子持「我愛台灣」國旗進入公司，並遞出寫有每支100元價格的紙張，由於無法溝通，只能透過比手畫腳與手機對話，對方自稱是聾啞人士、俄羅斯人，希望買國旗作愛心幫助她。

蔡女指出，互動過程，她感覺對方似乎聽得懂部分內容，一度懷疑是否「裝聾啞」，但因為作愛心又能表達愛國，當下仍選擇相信花100元買旗幟，事後越想越奇怪，上網搜尋「俄羅斯賣旗子」，才發現過去已有不少詐騙案例，驚覺受騙。

她表示，100元雖不算多，但一天若能賣出20、30支，金額也是相當驚人，這樣是利用民眾愛心牟利會有很多人受騙，她打電話向110反映，希望提醒更多人注意，警方卻以這屬個人買賣行為、對方未強迫消費，因此未受理。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自稱是俄羅斯聾啞人士所賣的旗幟。（民眾提供）

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