美反恐官員川習會前受訪 稱川普針對遭暗殺一事向范斯留下指示

美國白宮反恐官員戈爾卡於川習會前接受採訪時，透露川普針對自己若遭遇不幸一事已向范斯留下指示。（歐新社）

美國白宮國家安全會議反恐資深主任戈爾卡（Sebastian Gorka），於川習會前接受媒體採訪時，強調他完全不認為總統川普訪中過程會被暗殺，但也透露川普針對自己若遭遇不幸一事已向副總統范斯留下指示。

綜合美媒報導，戈爾卡13日接受《紐約郵報》Podcast節目《Pod Force One》主持人迪凡（Miranda Devine）的訪問，迪凡認為川普對中國無疑構成生存威脅，因此訪中時可能會成為攻擊目標，戈爾卡對此並不認同。

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戈爾卡表示，世界各國領導人更想要的是獲得川普認可，而不是對其造成損害，「我一點也不擔心他們（指中國）會做出什麼事」。不過，戈爾卡同時也證實川普在白宮橢圓形辦公室辦公桌抽屜內留下了給范斯的1封信，以防自己遭遇任何意外。

戈爾卡說，川普在這封信內有非常明確的規劃，要求范斯在他去世後遵照辦理。據了解，川普今年1月透露他已向范斯留下指示，若自己遇害就要炸毀整個伊朗，但當時他並沒有提到留下信件。

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