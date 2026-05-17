華府智庫拆解川習會 指北京欲鎖定對台「新框架」

美國總統川普（右）14日在北京人民大會堂出席歡迎儀式，與中國國家主席習近平一同向群眾揮手。川習峰會後，台灣議題與對台軍售再度成為外界關注焦點。（法新社）

美國總統川普結束北京訪問後表示，美國不希望看到台灣宣布獨立，並稱「我們不需要一場9500英里外的戰爭」。美國外交關係協會（CFR）隨後刊文分析指出，北京正試圖藉這次川習峰會，將台灣問題進一步固定為未來美中關係的核心框架之一。

曾任美國國務院政策幕僚、現為華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）歐俄暨歐亞計畫主任的柏格曼（Max Bergmann），在題為《超越台灣：川習峰會下的「體面和平」》（Beyond Taiwan, a “Decent Peace” at the Trump-Xi Summit）的分析中指出，這場峰會雖缺乏重大突破，但雙方都試圖建立一種「脆弱但可維持的停戰狀態」。

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文章指出，中國國家主席習近平在峰會中多次強調台灣議題的重要性。新華社當時即引述習近平警告稱，台灣問題是「中美關係中最重要的問題」，若處理失當，可能導致「衝突甚至對抗」。

柏格曼認為，北京此次不只是重申既有立場，而是試圖將台灣問題納入新的美中互動框架。他形容，北京希望建立一種對中國較有利的「休戰狀態」，並將其延續到川普任期之後。

分析特別提到，川普返美途中談及台灣時表示，「我認為，我們現在最不需要的，就是一場9500英里外的戰爭。」他並透露，雙方在峰會中「詳細討論」了對台軍售議題。

柏格曼指出，川普接下來如何處理尚待推進的對台軍售案，將成為觀察這場峰會後續影響的重要指標之一。他認為，川普未來究竟會批准軍售、延後推進，或將其納入更大範圍的美中談判，都可能影響美中台互動。

北京希望將競爭控制在「可接受範圍」

文章也引述CFR中國問題專家杜如松（Rush Doshi）的觀察指出，北京似乎希望將目前的美中競爭固定在一個「可接受範圍」內，同時避免局勢進一步升高。

分析提到，習近平在峰會中提出建立「具戰略穩定性的建設性中美關係」，並再度引用「修昔底德陷阱」概念，暗示中國崛起已難逆轉，美國應避免與中國走向衝突。

柏格曼認為，北京此次真正想爭取的，並不只是短期降溫，而是將目前的美中互動模式固定下來，特別是在台灣問題上建立新的「可接受範圍」。他指出，未來美方若加強對台軍售、強化嚇阻或重新調整對中政策，都可能被北京視為打破這種新框架。

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