震央在破碎帶！埔里5.1地震深度淺 1週內恐有規模4至4.5餘震

今天上午8時46分南投縣埔里鎮發生芮氏規模5.1地震。（圖由氣象署提供）

今天（17日）上午8時46分南投縣埔里鎮發生芮氏規模5.1地震，地震深度僅15.5公里，最大震度南投國姓4級；中央氣象署表示，研判這起地震屬於獨立事件，此次地震地區屬於較脆弱、破碎帶區域，容易因應力擠壓破裂產生地震、深度較淺，不排除未來一週有規模4至4.5餘震發生。

根據中央氣象署資訊顯示，今天上午8點46分發生芮氏規模5.1地震，震央位於南投縣埔里鎮，於南投縣政府東北東方33.5公里處，地震深度僅15.5公里，屬於極淺層地震。各地震度方面，南投縣國姓震度達4級；南投縣合歡山、奧萬大、埔里、台中市霧峰、烏石坑、德基、梨山、花蓮縣西寶、苗栗縣後龍達到3級。

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氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，由於這起地震深度較淺，因此幾乎全台有感，特別是靠近震央地區（南投縣國姓）震度達4級，在台中山區（台中霧峰）、南投北部可達3級，其他地區則是震度達2級或1級。

陳達毅指出，這起地震持續搖晃時間不長，雖然震央附近震度達4級，但持續時間僅2秒，因此靠近震央的民眾即使感受到劇烈搖晃，但也是非常短暫。氣象署在地震發生後的11.7秒、11.9秒、12.8秒分別對南投縣、彰化縣及台中市發布國家級警報。

陳達毅說明，研判這起地震屬於獨立事件，其成因與菲律賓海板塊向西北碰撞歐亞大陸板塊有關，地震發生位置較為靠近台灣內部，因此與板塊隱沒造成地震成因較為無關，而是為台灣島上破碎帶所引起的地震，發生位置也是在地震活動活躍的地區，在長期受到應力累積作用下，導致岩層承受不了應力時，就會破裂、釋放能量。

陳達毅續指，在統計過去20幾年的資料來看，該地區陸續都有發生地震，因此並非發生在地震空白帶中，過在2018至2021年間，曾發生規模5左右的地震，預估未來1週內不排除發生規模4至4.5餘震，且由於該區域並非在板塊隱沒帶，因此地震深度通常較淺，發生地震時，民眾可能會感受到明顯搖晃，提醒民眾應提高警覺。

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