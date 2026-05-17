習近平「自願合併」劇本曝光 黃帝穎：將牴觸防衛性民主而違憲無效

黃帝穎分析，美國稱中國傾向台灣公投統一，實際上在推進「中國民主化」，而台灣若公投與獨裁中國統一，將牴觸「防衛性民主」進而違憲無效。（資料照）

美國國務卿魯比歐14日在北京接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪指出，中國偏好台灣自願統一，希望台灣進行某種投票或公投同意合併。律師黃帝穎對此分析，美國稱中國傾向台灣公投統一，實際上在推進「中國民主化」，而台灣若公投與獨裁中國統一，將牴觸「防衛性民主」進而違憲無效。

黃帝穎提到，美國拋出中國傾向台灣公投統一，背後意義重大而且細膩，美國是民主大國，深知憲法要求民主不能倒退，我國憲法同樣有「防衛性民主」，大法官釋字499號解釋宣告牴觸民主底線的任何行為違憲無效，只要中國尚未民主化，台灣就算公投統一也因牴觸「防衛性民主」而違憲無效。

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黃帝穎表示，美國拋出中國傾向台灣公投統一，但「公投統一的合憲前提」就是中國要成為民主國家，如此等同於美國拐個彎推進中國民主化。

黃帝穎指出，中國民主化須符合3大國際指標，第一、人民選舉國家主席及各級民代，且有二個以上相當實力政黨競爭；第二、人權保障，取消網路長城及維穩等社會控制手段，是最基本的觀察指標；第三、權力分立，行政、立法及司法相互制衡，且司法獨立審判，法院不存在共產黨職是基本民主常識。

黃帝穎強調，美國在「習近平的主場」沒有講明習近平的「無限任期」專制獨裁形同帝制，但藉由拋出「ㄒ」，直觸獨裁中國無法符合台灣民主憲法的底限，背後意義顯然在推進中國民主化。

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