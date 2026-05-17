驚悚！中國汽車「狂加速」撞路人釀1死2傷 河南官方急封口

中國河南15日發生汽車衝撞事件，造成多人死傷。（本報合成，擷取自X）

中國河南省洛陽市近日發生一起嚴重的汽車衝撞事件。造成多人死傷。當地警方昨（16）日發布通報，稱該起事件共造成1人死亡、2人受傷，涉案的49歲朱姓男駕駛已被當場控制，並將此案定調為「道路交通事故」。

「李老師不是你老師」今（17）日在X平台發文表示，這起事件發生在15日，河南洛陽市玄武門大街一輛汽車加速衝撞人群，導致多名路人慘遭撞倒在地。網傳影片顯示，涉案汽車在道路上突然高速前行，接連撞擊快遞三輪車與騎乘電動車的母女，造成多人噴飛倒地，現場目擊民眾驚叫連連。

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河南省洛陽市公安局昨天發布警情通報，證實15日晚間7時許，該市西工區發生一起「道路交通事故」。肇事駕駛為49歲男性朱某強，當時沿玄武門大街行駛時，與一輛電動三輪、一輛二輪電動車追尾後失控，造成1人死亡、2人受傷，4輛小型汽車受損；警方初步排除酒駕與毒駕嫌疑，

然而，事發後當地警方疑似向周邊居民下發封口令，嚴禁傳播、討論相關影片與照片。現場目擊者透露，肇事車輛當時的車速極快，撞擊聲驚人，且駕駛撞人後神情異常淡定，根本不像是單純的追尾車禍，極可能是心理問題導致的「報復社會」無差別殺人事件。

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