一句「不當台灣人就走」引發藍營憤怒 賈永婕臉書再發聲！

賈永婕在《木曜4超玩》節目直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」意外引發部分藍營人士不滿，賈永婕今也對此回應。（資料照）

邰智源邀請101董事長賈永婕到網路節目《木曜4超玩》，過程中邰智源說提到，當全世界都在幫助台灣時，只有台灣人在拆自己的台。賈永婕對此也直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」不過賈永婕此言意外引發部分藍營人士不滿，賈永婕今（17）回應：「我們可以有不同立場、不同聲音，但請不要否定我們共同站立的這塊土地。」

賈永婕今在臉書表示：「沒想到我和邰哥的一段對話，會引起這麼多回響。當然，也有不少對號入座與刻意曲解。還有人說我下台之後才會來台北101消費。我想說的，從來不是政黨認同，而是對這塊土地最基本的主權認同與珍惜。」

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賈永婕強調：「你可以不支持執政黨，當然也可以支持國民黨；你可以批評政府、監督制度，這些都是民主社會珍貴的價值。但如果一個人連自己所站立的土地都不願意認同，台灣沒有情感，只剩下否定、輕蔑與敵意，不願為台灣的努力與成就喝采，甚至選擇不當台灣人，那就真的不要委屈自己。」

賈永婕表示，熱愛台灣，熱愛中華民國，從來不是對立；我們是同一國！看到國旗飄揚會感到驕傲，為台灣被世界看見而感動，這是再自然不過的情感。至於有人質疑她的「國籍」，賈永婕強調：「我想很清楚地說，我和我的家人，只有一本護照，就是中華民國護照。從來沒有申請，也從未想過擁有其他國家的護照。」

最後賈永婕也呼籲：「我們可以有不同立場、不同聲音，但請不要否定我們共同站立的這塊土地。因為台灣，是我們共同的家。我們的國家！」

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