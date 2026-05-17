為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    一句「不當台灣人就走」引發藍營憤怒 賈永婕臉書再發聲！

    2026/05/17 14:32 即時新聞／綜合報導
    賈永婕在《木曜4超玩》節目直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」意外引發部分藍營人士不滿，賈永婕今也對此回應。（資料照）

    賈永婕在《木曜4超玩》節目直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」意外引發部分藍營人士不滿，賈永婕今也對此回應。（資料照）

    邰智源邀請101董事長賈永婕到網路節目《木曜4超玩》，過程中邰智源說提到，當全世界都在幫助台灣時，只有台灣人在拆自己的台。賈永婕對此也直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」不過賈永婕此言意外引發部分藍營人士不滿，賈永婕今（17）回應：「我們可以有不同立場、不同聲音，但請不要否定我們共同站立的這塊土地。」

    賈永婕今在臉書表示：「沒想到我和邰哥的一段對話，會引起這麼多回響。當然，也有不少對號入座與刻意曲解。還有人說我下台之後才會來台北101消費。我想說的，從來不是政黨認同，而是對這塊土地最基本的主權認同與珍惜。」

    賈永婕強調：「你可以不支持執政黨，當然也可以支持國民黨；你可以批評政府、監督制度，這些都是民主社會珍貴的價值。但如果一個人連自己所站立的土地都不願意認同，台灣沒有情感，只剩下否定、輕蔑與敵意，不願為台灣的努力與成就喝采，甚至選擇不當台灣人，那就真的不要委屈自己。」

    賈永婕表示，熱愛台灣，熱愛中華民國，從來不是對立；我們是同一國！看到國旗飄揚會感到驕傲，為台灣被世界看見而感動，這是再自然不過的情感。至於有人質疑她的「國籍」，賈永婕強調：「我想很清楚地說，我和我的家人，只有一本護照，就是中華民國護照。從來沒有申請，也從未想過擁有其他國家的護照。」

    最後賈永婕也呼籲：「我們可以有不同立場、不同聲音，但請不要否定我們共同站立的這塊土地。因為台灣，是我們共同的家。我們的國家！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播