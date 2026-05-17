為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴總統施政民調曝光 50％都滿意這件事

    2026/05/17 12:59 即時新聞／綜合報導
    賴清德11項重大施政中滿意度最高項目為「健康台灣」，獲得50％民眾認同。（總統府提供）

    賴清德11項重大施政中滿意度最高項目為「健康台灣」，獲得50％民眾認同。（總統府提供）

    總統賴清德就任即將滿2年，《TVBS》民調中心最新調查指出，賴總統11項重大施政中滿意度最高項目為「健康台灣」，獲得50％民眾認同。

    《民視新聞網》報導，「健康台灣」從癌症防治、健保永續、心理健康支持、兒童醫療到長照升級，都在處理民眾最切身的生活需求，成為賴總統施政中最有感的政策。

    在「健康台灣」中5個最有感數字，分別是1兆82億元、604.9萬人次、14.2萬人次、83萬人、27萬名幼童。其中的「1兆82億元」是指今年健保總額預算加上額外公務預算，總經費達到1兆82億元，成長率為6.5％，代表政府正以穩定的財務責任，扛下高齡化、慢性病、新藥、兒童醫療、偏鄉醫療、醫護人手壓力等挑戰。

    「604.9萬人次」為去年五癌篩檢（乳癌、子宮頸癌、大腸癌、肺癌、口腔癌）服務量，較過去成長26％，發現癌症確診或癌前病變7萬6199人次，讓更多人有機會在症狀出現前就發現風險，將癌症治療從與時間賽跑轉變為提前部署。

    「14.2萬人次」為去年15歲至45歲青壯世代心理健康支持方案服務量，和前年的8.6萬人次相比大幅增加65.7％，這項政策面對了現代社會越來越普遍卻常被低估的心理壓力，青壯世代同時承擔職場競爭、家庭責任、育兒壓力、照顧長輩、經濟負擔，心理健康已不只是個人問題而是公共健康的範疇。

    「83萬人」是去年6月長照服務人數，和2016年的9萬人相比成長9.2倍。長照2.0已奠定了基礎，之後的長照3.0將朝出院準備「0天」無縫接軌，並且擴大失智症與身障者照顧，這代表國家正在把原本由家庭獨自承擔的長照壓力，逐步轉化為公共支持。

    「27萬名幼童」是幼兒專責醫師制度已照護的3歲以下幼童人數，目前有超過2600名醫師參與，涵蓋率達65％。政府今年年健保總額保障0至6歲兒科預算249億元，並補助全台8家核心醫院與27家重點醫院，專責兒童重難罕病症照護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播