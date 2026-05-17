賴總統施政民調曝光 50％都滿意這件事

賴清德11項重大施政中滿意度最高項目為「健康台灣」，獲得50％民眾認同。（總統府提供）

總統賴清德就任即將滿2年，《TVBS》民調中心最新調查指出，賴總統11項重大施政中滿意度最高項目為「健康台灣」，獲得50％民眾認同。

據《民視新聞網》報導，「健康台灣」從癌症防治、健保永續、心理健康支持、兒童醫療到長照升級，都在處理民眾最切身的生活需求，成為賴總統施政中最有感的政策。

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在「健康台灣」中5個最有感數字，分別是1兆82億元、604.9萬人次、14.2萬人次、83萬人、27萬名幼童。其中的「1兆82億元」是指今年健保總額預算加上額外公務預算，總經費達到1兆82億元，成長率為6.5％，代表政府正以穩定的財務責任，扛下高齡化、慢性病、新藥、兒童醫療、偏鄉醫療、醫護人手壓力等挑戰。

「604.9萬人次」為去年五癌篩檢（乳癌、子宮頸癌、大腸癌、肺癌、口腔癌）服務量，較過去成長26％，發現癌症確診或癌前病變7萬6199人次，讓更多人有機會在症狀出現前就發現風險，將癌症治療從與時間賽跑轉變為提前部署。

「14.2萬人次」為去年15歲至45歲青壯世代心理健康支持方案服務量，和前年的8.6萬人次相比大幅增加65.7％，這項政策面對了現代社會越來越普遍卻常被低估的心理壓力，青壯世代同時承擔職場競爭、家庭責任、育兒壓力、照顧長輩、經濟負擔，心理健康已不只是個人問題而是公共健康的範疇。

「83萬人」是去年6月長照服務人數，和2016年的9萬人相比成長9.2倍。長照2.0已奠定了基礎，之後的長照3.0將朝出院準備「0天」無縫接軌，並且擴大失智症與身障者照顧，這代表國家正在把原本由家庭獨自承擔的長照壓力，逐步轉化為公共支持。

「27萬名幼童」是幼兒專責醫師制度已照護的3歲以下幼童人數，目前有超過2600名醫師參與，涵蓋率達65％。政府今年年健保總額保障0至6歲兒科預算249億元，並補助全台8家核心醫院與27家重點醫院，專責兒童重難罕病症照護。

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