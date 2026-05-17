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    首頁 > 政治

    高嘉瑜批垃圾桶封印術治鼠犧牲城市美學 蔣萬安：已拆除

    2026/05/17 13:01 記者董冠怡／台北報導
    高嘉瑜質疑蔣市府為了處理鼠患，使出垃圾桶封印術。（圖取自高嘉瑜臉書）

    高嘉瑜質疑蔣市府為了處理鼠患，使出垃圾桶封印術。（圖取自高嘉瑜臉書）

    台北市議員港湖參選人高嘉瑜昨天臉書發文貼照指出，有公園的垃圾桶被貼封條，宛如進入警戒狀態，不知情的人經過，還想說發生什麼大事，並說市長蔣萬安以為使用「垃圾桶封印術」就能解決老鼠問題？據了解，地點在大湖公園。對此，蔣萬安今天出席公開活動說簡短表示，封起來本就是要拆除，而且已經拆了。

    高嘉瑜昨天說，城市治理不是把問題蓋起來，而是要從垃圾清運與鼠患源頭，真正改善環境衛生，台北市需要的是有美感、有功能的城市設計，而非到處出現一顆顆被「封印」的垃圾桶，讓市容看起來像施工現場。

    公園處回應，該垃圾桶是固定式混凝土結構，本即安排於5月18日前拆除，而在確認廠商施作前，先進行封圍。目前廠商已於今日啟動拆除工作。

    公園處補充，會定期評估垃圾桶設置狀況，觀察到民眾對此處垃圾桶需求不大，反而常遭人棄置家用垃圾，為提升整體環境品質與管理效率，確定此處垃圾桶排定拆除，也同時加強宣導「垃圾減量與自行帶離」觀念，持續建立更乾淨、更有效率的公園環境管理模式。

    高嘉瑜今再發文提到，看來蔣市府終於發現這個垃圾桶真的太醜，今早緊急撤離。她指出，要封垃圾桶可以，但是封得這麼突兀、這麼醜，不只是「防鼠措施」，更是在破壞市容，「城市美學在蔣市府眼中，似乎成了最容易被犧牲的一塊。」

    廠商稍早拆除垃圾桶。（公園處提供）

    廠商稍早拆除垃圾桶。（公園處提供）

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