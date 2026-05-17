台灣再被拒於WHA門外 醫界怒批WHO受中國影響

台灣與美洲民間團體16日在日內瓦國際廣場集結，呼籲WHO納入台灣。（財團法人台灣醫界聯盟基金會提供）

世界衛生大會（WHA）前夕，多個台灣與美洲民間團體16日在日內瓦發聲，要求WHO納入台灣。醫界人士批評WHO長期受中國影響，並強調台灣不能因政治壓力缺席全球衛生體系。民團表示，將持續爭取台灣有意義參與WHO及相關技術機制。

財團法人台灣醫界聯盟執行長林世嘉表示，全球民主國家應正視中國對聯合國體系的滲透與影響。他批評WHO秘書長譚德賽在10年任期中，未能善盡全球最高衛生機構領導者角色，反而讓WHO在對外論述、財務及高階人事等面向，受到中國系統性影響。

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林世嘉指出，這不只是台灣問題，更是全球民主國家需要共同面對的風險，應攜手防止中國獨裁勢力滲透國際多邊合作體系。

來自北美台灣人醫師協會（NATMA）的林榮松則表示，自己參與推動台灣加入WHO行動已長達30年，對於今年WHO仍未邀請台灣出席世界衛生大會，感到憤怒與遺憾。不過，他強調，台灣不能因此沉默，國際發聲力度也不應減弱，「不能屈服於中國壓力」，應持續爭取國際支持。

台中市醫師公會副理事長林恆立則指出，台灣社會已有高度共識，希望更深入參與國際社會，並向世界展現台灣在醫療與公共衛生領域的貢獻。他表示，不論美國對WHO政策如何調整，台灣參與WHO的決心都不應改變。

林世嘉最後強調，台灣仍獲得許多友邦與理念相近民主國家的支持，呼籲WHO應讓台灣有意義參與全球衛生事務，包括加入國際公約及WHO技術性機制。

他也預期，未來幾天的WHA會議期間，從各國衛生部長發言及技術會議討論中，仍可看到友邦與歐美國家對台灣的公開聲援，「台灣的聲音不會輕易消失。」

圖為財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉。（資料照）

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