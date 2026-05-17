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    首頁 > 政治

    「沈伯洋GPT」回覆如何讓年輕人願聽父母經驗談 網好奇：他是不是AI

    2026/05/17 13:13 即時新聞／綜合報導
    民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋，時常透過社群平台與民眾探討各種議題，用詞理性、邏輯清晰、幽默逗趣又高EQ的發言，多次引發熱議。有網友近來好奇，該如何讓年輕人願意聆聽過來人的經驗談，尤其對象是自家父母的情況，沈伯洋則以不同層面進行分析來回覆，宛如人形GPT的對話一出，迅速吸引大批網友關注。

    據悉，該名網友是在昨（17）日晚間透過社群平台Threads，PO文向沈伯洋提問「如何讓年輕人願意聽爸爸媽媽過來人的經驗呢？」，文章發布近2小時左右，幸運被到處「海巡」Threads的沈伯洋注意到，他也透過自己4種不同層面的想法，細心回覆原PO的這個問題，回覆內容更是吸引11萬人次瀏覽。

    沈伯洋首先指出，年輕人要先對爸媽的過去「產生興趣」，才會有聆聽經驗的機會，而這個需要故事，因為有故事的敘述之後才會有認同；其次，沈伯洋強調大家普遍不喜歡「被指導」，所以可能要先同理，比如說「爸爸之前跟你一樣害怕，但...」；接著沈伯洋幽默建議，可以像他一樣使用塔羅之類的工具，讓對方打開心房。

    最後，沈伯洋認為這個問題的解答之一，其實是「要有時間」以及「對的空間」，同時認為這件事屬於政府的責任，「我們要想辦法創造這些時間和空間。」

    這段問答掀起不少父母與過來人共鳴，直言感慨被「伯洋GPT」點醒，「根本是行走的圖書館」、「好奇沈伯洋是不是一種AI」、「連這題都可以言之有物，好有insight（洞察力）」、「人家只問A，沈伯洋除了答A，連B、C、D都一併回答！」、「有機會多聊天，不只分享過來人經驗，也要聽孩子們想法」、「前3點很受用，4就別了，不要創造政府要包山包海的印象，市民有市民自己的責任」。

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