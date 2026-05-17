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    首頁 > 政治

    先26鄉鎮市長再縣議員 國民黨彰化縣黨部「這天」公布選舉時程

    2026/05/17 13:25 記者張聰秋／彰化報導
    國民黨彰化市長提名人選未定，競逐者之一縣議員温芝樺參選看板早早就高掛彰化市區。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化市長提名人選未定，競逐者之一縣議員温芝樺參選看板早早就高掛彰化市區。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化縣黨部原本擬在今年3月下旬受理鄉長市長與縣議員領表登記作業，延宕了近2個月，在縣長提名人選特別徵召前考紀會主委魏平政後，彰化縣黨部主委蕭景田今（17日）天表示，將於本週五（22日）公布鄉鎮市長作業時程，包含領表、登記、協調與民調，將分梯次進行，預計鄉鎮市長提名作業可能到6月底，接下來再進行縣議員提名作業，分開進行。

    原本，今年3月23日到25日彰化縣黨部開放14個鄉鎮市長參選登記，當時黨部主委是立委謝衣鳯，該方案後來因縣長提名人選喬不攏被黨中央否決而擱置。這次，在5月13日縣長提名人選定案後，縣黨部緊接展開鄉鎮市長與縣議員提名作業。

    蕭景田說，在縣長人選確定後，鄉鎮市長提名列為首要工作，全縣26鄉鎮市長中，彰化市、員林市及二林鎮選情較為複雜，多人表態，本週五（22日）公布作業時程，包含領表、登記、協調及民調時間等，縣黨部的大方向，會視各鄉鎮市不同的狀況，提名同時把無黨、友好的參選對象納入考量，不會26鄉鎮市全部提名，但原則就是儘快依據提名作業時程的步驟進行，之後再進行縣議員提名作業，時間分開。

    魏平政自獲得特別徵召提名，這幾天藍營基層反彈聲浪依舊，在前田尾鄉代會副主席黃坤煌臉書發起「拒投縣長票」的「反胃大聯盟」藉此表達對空降人選的不滿，黨內人士憂心發生擴散效應，影響藍營年底選情。對此，蕭景田說，「這個我不了解，我不方便回答。」而魏平政今天表示，他不會擔心「蝴蝶效應」反而會借用對方如此有創意的想法與看法，推行他的政見，相信當面向對方請益後，會讓他行銷彰化的政見更接地氣。

    彰化市代表會主席陳文賓爭取表態競逐藍營市長提名。（記者張聰秋攝）

    彰化市代表會主席陳文賓爭取表態競逐藍營市長提名。（記者張聰秋攝）

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