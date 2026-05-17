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    首頁 > 政治

    竹市吉祥物根本沒註冊藍白噤聲 網：反觀聶永真遭出征 顏色對了就沒事

    2026/05/17 13:47 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市兒童節禮物皮卡擦手巾。（取自市府網站）

    新竹市兒童節禮物皮卡擦手巾。（取自市府網站）

    由台灣設計師聶永真操刀的「台灣電力公司」字體新設計近期遭藍白政客出征批評，新竹市有網友也在網路社群Threads發文提到，高虹安市府花了138萬元設計的吉祥物皮卡，去年被議員踢爆根本沒註冊，且這樣的設計就要138萬，藍白政客都噤聲，稱高友友真的賺太大了吧?

    市府城銷處表示，市府旗下的3隻吉祥物目前已完成商標註冊，合法權益受到保障。其中，市府特派員「皮卡」從推廣以來，已出席上百場宣傳活動，城銷處官方經營的「跟風玩新竹」粉絲專頁也有所成長，展現良好的社群傳播與城市行銷效益。

    市議員曾資程去年曾踢爆，高虹安市府動支救命錢（第二預備金）138萬元做竹市吉祥物推廣，結果經濟部智慧財產局商標檢索系統顯示去年竹市3隻吉祥物均尚未完成商標註冊。還被經濟部智慧財產局來文要求補正內容，而市政府成立的特派員喜鵲皮卡Facebook臉書粉絲專頁，更因僅138名追蹤者，社群推廣營成效欠佳，已被市府關閉下架粉絲頁，而皮卡吉祥物參與市府活動不多，很多市民根本不知道皮卡是市鳥喜鵲，還以為是鴨子。

    對比聶永真的字體設計遭藍白出征批評，竹市吉祥物皮卡花救命錢138萬做設計，藍白政客及側翼都噤聲，不當一回事，網友大酸在新竹市「顏色對了就沒事」，並稱藍白合的新竹市，怎樣花市民納稅人的錢都沒關係。

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