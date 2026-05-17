創下外交部長赴WHA場邊首例 林佳龍驚喜現身日內瓦

第79屆世界衛生大會（WHA）將於18日在瑞士日內瓦開幕，外交部長林佳龍今（17）日透過臉書宣布，他已在WHA大會前夕抵達日內瓦。（圖擷取自林佳龍臉書）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於18日在瑞士日內瓦開幕，外交部長林佳龍今（17）日透過臉書宣布，他已抵達日內瓦，在WHA大會前夕，與衛福部長石崇良、台灣醫界、僑界及友邦夥伴一起，展現台灣走向世界的力量。創下外長在WHA期間赴日內瓦首例。

林佳龍：展現台灣走向世界的力量

林佳龍指出，他與衛福部長石崇良在WHA大會前夕來到日內瓦，與台灣醫界、僑界及友邦夥伴一起，展現台灣走向世界的力量。昨晚先出席「歐洲台灣醫事聯盟」研討會暨年會；隨後與石崇良一同趕赴友邦衛生部長及駐團常任代表的晚宴，會面帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓（Raynold Oilouch）、史瓦帝尼衛生部長馬策布拉（Mduduzi Matsebula）等人。

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林佳龍表示，雖然台灣今年仍未受邀參與WHA，但從未缺席全球公共衛生需要台灣的時刻。外交部與衛福部今年攜手合作，結合台灣30家醫療院所、企業與學界，共同在日內瓦首次舉辦「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，邀集30家優秀團隊，把台灣在智慧醫療、AI 應用、醫療科技及人道援助上的成果，帶到國際社會面前分享。

「世界的大門沒有打開 台灣未停下腳步、自己搭起舞台」

林佳龍強調，這是很有台灣特色的創新行動，當世界的大門沒有打開時，台灣並未停下腳步，而是自己搭起舞台，讓世界看見我們的專業、創意與韌性。對台灣而言，友邦就如同家人，外交部持續透過總合外交推動榮邦計畫，結合醫療、公衛與人才培育合作，協助友盟國家建立更有韌性的健康體系。

林佳龍指出，WHO成立的初衷，是讓健康成為人人都應享有的基本人權。台灣若被排除，也是全球衛生安全的重要缺口，台灣會持續爭取有意義參與WHO、WHA 及相關國際組織，也會繼續用專業、行動與良善，為世界健康貢獻力量。

林佳龍說，無論是在日內瓦街頭的大型廣告、在國際會場、在海外僑界、在各種創意宣傳與交流場合，台灣都在用自己的方式告訴世界台灣的實力，並且更加自信積極走向世界。

外交部長林佳龍在日內瓦萬國宮（Palais des Nations）前著名的「斷腳椅」（Broken Chair）處合影。（圖擷取自林佳龍臉書）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於18日在瑞士日內瓦開幕，外交部長林佳龍今（17）日透過臉書宣布，他已在WHA大會前夕抵達日內瓦。（圖擷取自林佳龍臉書）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於18日在瑞士日內瓦開幕，外交部長林佳龍今（17）日透過臉書宣布，他已在WHA大會前夕抵達日內瓦。（圖擷取自林佳龍臉書）

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