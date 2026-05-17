賴瑞隆展現陸戰實力 今成立里長後援總會

賴瑞隆（中）成立里長後援總會，授戰旗給後援總會總主席。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（17）日成立「高雄里長後援總會」，號召各區里長共同組成地方後援力量，現場38區里長主席及代表，與賴瑞隆共同宣布總會啟動，未來將陸續號召里長成立各區後援會，展現基層一條心的勝選意志。

今天現場除了里長主席，包含立委李昆澤、許智傑、李柏毅、議長康裕成、議員何權峰、黃文志、李雅慧、簡煥宗、邱俊憲、黃彥毓、林智鴻、郭建盟、黃文益、陳慧文、張博洋，及市議員參選人蔡秉璁、尹立、張以理、蘇致榮、鄧巧佩、黃敬雅、巫振興均出席，場面盛大。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆當場授戰旗給後援總會總主席張宇讚，宣布里長後援總會正式啟動，未來各區里長主席及代表也將陸續成立里長後援會，集結基層最綿密的實力挺賴瑞隆做市長。

賴瑞隆表示，城市治理的核心要從里鄰出發，從民生建設、社區照顧、防災應變，都需要里長協助雙向溝通。未來將以市政優先，攜手里長顧好大高雄，拚出嶄新黃金10年。

賴瑞隆說，自己是菜市場長大的基層之子，深知地方上每一件小事，對一個家庭都可能是大事。未來他將做里長最堅定的後盾，強化與里長的溝通管道、協助強化里鄰服務窗口、里辦公處及後勤支持，並和里長共同打造友善樂齡、安心育兒、青年有希望的高雄。

賴瑞隆強調，高雄不能走回頭路，也不能停下進步腳步，2026年是對陳其邁市長施政成果的肯定，也是對他承襲前三棒、提出「南方崛起，邁向國際」主軸的託付。他呼籲「基層一條心，高雄繼續拚；里長顧一里，市長顧一市，大家一起顧好大高雄!」

立委李昆澤表示，請大家給賴瑞隆最大的信心和意志，年底一起把高雄顧好；立委許智傑期待未來賴瑞隆擔任市長，能夠落實AI應用，並提升區長待遇；立委李柏毅感謝里長相挺，讓賴瑞隆有機會擔任關鍵第四棒，也期待未來賴市長能夠持續傾聽基層聲音。

大高雄里長聯誼總會張宇讚總主席張宇讚（右），大力推薦賴瑞隆（左）。（記者葛祐豪翻攝）

賴瑞隆（中）展現陸戰實力。（記者葛祐豪翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法