中國改採強硬路線 司徒文：習近平將「強制統一」列為政治成功指標

台獨聯盟等多個本土社團今（17）日聯合舉辦「十年，2016～2026年本土政權總檢視」座談會。（記者叢昌瑾攝）

川習會後，前美國在台協會（AIT）處長司徒文今日在「2016-2026 本土政權執政總檢視」座談會強調，中國對台政策已從「和平發展」轉向更具侵略性、更具急迫感的強硬路線，中國領導人習近平將「強制統一」列為衡量其政治成功的關鍵指標。

川普將台灣視為制衡中國的「一張牌」

司徒文指出，美國對台政策方面，美國總統川普將台灣視為關鍵戰略夥伴與制衡中國的「一張牌」，其任內增加軍售頻率與層級、解除高層官員訪台的自我限制，第二任期更以交易性框架處理台灣問題，將防衛與半導體經濟掛鉤。

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司徒文談及，川普的施政方向是以美國優先，對台政策在軍售方面，有出售F-16V、戰車、飛彈等，支持台灣「豪豬」防衛戰略。川普任內簽署《台灣旅行法》、《台灣保證法》，過去也支持台灣加入WHO等國際組織。不過，川普的交易性立場，有要求台灣分擔防衛費。

美國對台立場 司徒文：從戰略模糊轉向「更積極主動的支持」

司徒文強調，美國在台協會對2016年以來美國對台政策有整體的評估，包括在「一個中國政策」框架下，美國對台立場已從「戰略模糊」轉向「更積極主動的支持」。

司徒文進一步說，安全合作方面，有定期軍售、對外軍事融資（FMF）、擴大軍事訓練交流。政治與外交也升級，譬如高層訪台增加，放寬官員接觸限制等。

司徒文提及，經濟與科技方面，聚焦半導體供應鏈，啟動「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），國際參與上，美國支持台灣在WHO、ICAO、IMF實質參與，華府一貫反對任何一方單方面改變現狀，此反映了美國兩黨對台灣在印太地區戰略重要性的共識。

中國對台方面，司徒文示警，中國對台政策已從「和平發展」轉向更具侵略性、更具急迫感的強硬路線。中國升高軍事恫嚇、灰色地帶作戰、政治作戰，並在國際上持續孤立台灣。

司徒批評，中國多次重申「一國兩制」為統一的唯一可行模式，且不容置疑。中共對統一有急迫性，明確將統一與「中國夢」民族復興目標掛鉤。

司徒文質疑，中國打壓台獨人士，強化對被認定為「台獨頑固份子」的台灣官員加以制裁與施壓。中共運用兩手策略，以武力威脅為後盾，輔以經濟利誘和統戰活動，而習近平更將「強制統一」列為衡量其政治成功的關鍵指標。

前AIT處長司徒文。（記者陳鈺馥攝）

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