定調「台獨」2大真實意涵 賴清德：有台灣才有中華民國

兼任民進黨主席的總統賴清德定調「台獨」的真實意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。（記者叢昌瑾攝）

兼任民進黨主席的總統賴清德今天出席民進黨創黨40週年青年座談會，詳述台灣數十年來的民主化歷程，並強調「台獨」的真實意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」兩個內容；他強調，有主權才有國家、有台灣才有中華民國，中華民國已與台灣融為一體，無論國際如何稱呼我們，指的都是我們台澎金馬2300萬人。

總統賴清德細數台灣早期民主運動先驅時特別提及，自由派學者雷震、殷海光、傅正等人曾創辦《自由中國》，起初希望用「民主中國」對抗「共產中國」，但在1949年5月20日國民政府宣布戒嚴後，雷震等人轉而站在人民與國家長遠發展的角度提出看法。

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賴清德歸納雷震等人當年的3大主張，第一、反攻大陸無望論：國家重大政策不應寄望於不會成功的反攻大陸；第二，應該容許成立新的政黨：以政黨政治監督當時的貪腐政府；第三、雷震出獄後進一步主張建立「中華臺灣民主國」：成立主體性有別於中國大陸的國家。

賴清德表示，這與1970年代彭明敏、謝聰敏、魏廷朝發表《台灣自救運動宣言》的理念不謀而合；此外，民進黨創黨18人小組成員之一也是《自由中國》撰稿人之一的傅正，所以民進黨1986年9月28日的創立，其實是完成台灣社會幾十年來想要追求的「政黨政治」及「民主化」目標。

至於「有別於中國主體性的國家」這個目標，賴清德坦言，1991年民進黨黨代表大會確實曾提出制憲正名建立「台灣共和國」，符合雷震等人幾十年來的主張；但關鍵在於，1999年民進黨黨代表大會又通過《台灣前途決議文》，這正是民進黨奉行的政策，核心內容為：「台灣已經是一個主權獨立的國家，憲法上叫做中華民國。主權和中華人民共和國互不隸屬。前途由2300萬人決定。」

賴清德提到，蔡英文前總統2021年國慶提出的「四大堅持」，包括永遠堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的未來必須由2300萬人決定。無論是民進黨的台灣前途決議文，或者蔡英文總統的四大堅持都是目前民進黨，或民進黨政府所推動的國家政策。

賴清德總結說，由此可知，「台獨」兩個字的意涵，其實是「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」，是在指「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，大家要了解「台獨」其實是指這兩個內容。

賴清德喊話說，希望大家團結捍衛國家主權、維護台灣民主，沒有國家主權、就沒有民主，沒有主權、何來做主？有主權才有國家，有台灣才有中華民國，中華民國在台灣70、80年，已經跟台灣融合成一體，主權屬於台澎金馬2300萬人，無論國際稱我們為中華民國、中華民國台灣、還是台灣，指的都是我們台澎金馬2300萬人。

兼任民進黨主席的總統賴清德定調「台獨」的真實意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。（記者陳昀攝）

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