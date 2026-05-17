黃仁勳與馬斯克「空手而回」？路透拆解川習會：美中退回穩定對立現狀

中國國家主席習近平（右）14日於北京人民大會堂歡迎儀式後接待美國總統川普。（法新社）

美國總統川普結束北京訪問後，美中雖未出現重大突破，但雙方關係似乎正重新回到一種「穩定但對立」的狀態。《路透》分析指出，在歷經去年高達145%的對中關稅與激烈貿易衝突後，美中如今重新回到熟悉的長期競爭與僵局。

報導指出，川普此次北京行雖帶來部分波音（Boeing）與農產品協議，但未能達成外界原先預期的大規模經濟成果，也沒有在人工智慧晶片、伊朗問題或對中貿易結構上取得重大進展。

請繼續往下閱讀...

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）形容，相較於去年美方試圖透過145%關稅迫使中國讓步，如今局勢更像是「回到穩定狀態」。他表示，美中已從激烈衝撞，重新退回長期對峙的現實。

川普對中語氣降溫 北京獲得喘息空間

《路透》指出，中方此次最大收穫之一，是重新回到較可預測的美中關係。中國國家主席習近平在峰會中提出「建設性戰略穩定」的新說法，試圖為雙方關係建立新的互動框架。

分析認為，北京在歷經去年貿易戰後，已逐漸接受與美國長期競爭的現實，同時希望避免局勢再次快速升高。相較之下，川普政府近來則未再公開強調部分過去對中國的強硬要求，包括產能過剩與低價商品傾銷等議題。

川普此次率領包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等企業領袖訪中，但《路透》指出，多數企業此行實際成果有限。外界原本關注的輝達H200人工智慧晶片對中出口，也未取得突破。

報導指出，本次峰會商業成果遠低於川普2017年首次訪中時簽署的2500億美元合作協議。曾任美國代理副貿易代表的柯特勒（Wendy Cutler）直言，這次峰會的經濟成果「遠低於預期」。

《路透》引述分析人士指出，目前美中雙方都未準備徹底改善關係，而是逐漸接受彼此將長期處於競爭與摩擦並存的狀態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法