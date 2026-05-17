蘇巧慧提3項寵物政見 李四川提醒她可能要跟中央詳細研討

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今提3項寵物政見，國民黨新北市長參選人李四川（麥克風前）提醒蘇巧慧可能要跟中央詳細研討。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今提3項寵物政見來顧毛小孩、守護獸醫師；國民黨新北市長參選人李四川今受訪回應，中央之前推出毛小孩的動物用藥新制，後因飼主反對而停辦，他提醒蘇巧慧可能要跟中央詳細研討；至於他是否有寵物相關政見？他說，一定會就「財劃法」所有財源詳細評估後，再向大家報告。

蘇巧慧今提3項寵物政見，包括擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療量能、擴大實施寵物長照相關政策，她盼「一起讓毛小孩與家人在新北市一起快樂生活」。

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李四川今午出席樹林區客屬會客家藝文匯演公益活動前接受媒體聯訪，對於蘇巧慧提出的寵物政見，李四川回應，因為中央前一段時間本來要推出毛小孩的動物用藥新制，後來因為飼主的反對，所以也停辦，「在這裡我也要提醒我的對手，可能也要跟中央的官員，要詳細地去做一個研討」。

至於李四川有沒有相關政見願景？他強調，「我的政策，一定會就『財劃法』所有的財源，我會詳細的評估，再跟各位報告」。

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