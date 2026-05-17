「雙北共治」議題嗆蘇巧慧不清楚市政 李四川：永遠不會是蔣萬安細漢

「雙北共治」議題，國民黨新北市長參選人李四川（麥克風前）今指對手蘇巧慧「不要這麼沒有信心」，他並以雙北共治汙水、垃圾經驗為例，批評蘇巧慧對雙北市政「也沒有這麼清楚」，並強調他永遠不會是台北市長蔣萬安的「細漢」。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川喊「雙北共治」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早重申，應以新北為主體、以新北的問題為解決方案；李四川今午回應，指蘇巧慧「不要這麼沒有信心」，他並以雙北共治汙水、垃圾經驗為例，批評蘇巧慧對雙北市政「說實在也沒有這麼清楚」，他強調「我永遠不會是他（台北市長蔣萬安）的細漢，我們兩個人一定是好兄弟」，兩人會雙北共治，讓雙北市民過幸福生活。

李四川今午出席樹林區客屬會客家藝文匯演公益活動前接受媒體聯訪，對於他提「雙北共治」政見，蘇巧慧今重申應以新北為主體的看法，李四川回應，她（蘇巧慧）不要這麼沒有信心啦，「因為我當過台北市衛工處（台北市工務局衛生下水道工程處）的處長，當時候雙北的污水，我也管了八里的污水處理廠，其實本來兩邊都是共治，那包括淡水河的垃圾，也都是共治，可見她對雙北的市政，說實在也沒有這麼清楚」。

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李四川說，昨天台北市長蔣萬安也講說「川伯像我的細漢嗎」？李四川強調「我永遠不會是他的細漢，我們兩個人一定是好兄弟，我們會共同把雙北這個共治，讓所有雙北的市民過個本身安康、所有幸福的生活」。

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