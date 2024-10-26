圖輯》挺你做自己！台灣同志遊行 副總統蕭美琴偕民進黨黨公職人員參與

副總統蕭美琴（粉紅色衣）與民進黨黨公職人員26日組隊參與台灣同志大遊行。（記者羅沛德攝）

2024/10/26 16:33

〔記者羅沛德／台北報導〕第22屆台灣同志遊行今天下午登場，副總統蕭美琴參加遊行前表示，很高興看到同志遊行從起初的幾百人參與，到如今台灣天空上的彩虹，已成為全世界最耀眼、代表進步價值的一道光芒，未來政府將繼續努力，希望讓多元價值更共融。

第22屆台灣同志遊行下午在台北市政府前廣場舉行，主題為「邁向共融，交織共生」，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等也都組隊參與。民進黨參與者包含蕭副總統、行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長林右昌，以及民進黨立委蘇巧慧、黃捷、范雲、洪申翰與眾多民進黨黨公職共同出席，高喊「民主挺同志、民主挺多元、民進步黨挺你做自己」。

副總統蕭美琴（粉紅色衣）與民進黨黨公職人員26日組隊參與台灣同志大遊行。（記者羅沛德攝）

副總統蕭美琴（粉紅色衣）與民進黨黨公職人員26日組隊參與台灣同志大遊行。（記者羅沛德攝）

副總統蕭美琴（右二）、行政院副院長鄭麗君（左二）等民進黨黨公職人員26日組隊參與台灣同志大遊行。（記者羅沛德攝）

副總統蕭美琴（粉紅色衣）等民進黨黨公職人員26日組隊參與台灣同志大遊行。（記者羅沛德攝）

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