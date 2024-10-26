澎湖縣5鄉1市樂齡學習中心聯合成果展 鼓勵資深長者快樂學習

澎湖縣長陳光復，表揚優秀講師。（記者劉禹慶攝）

2024/10/26 16:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（26）日在特殊教育資源中心綜合館辦理5鄉1市樂齡學習中心聯合成果展，有樂器、舞蹈的動態表演及手作成品靜態展出，並表揚優良學員、志工、講師及中心人員。縣長陳光復鼓勵長者就近參與學習課程，持續追求自我成長，使退休生活更精采充實。

陳光復表示，澎湖縣高齡人口眾多，為讓長者有更多元的學習資源，縣府於各鄉市設立樂齡學習中心，達成一鄉（市）一中心的目標。長者們可以就近參與樂齡課程，學習與成長，增進彼此之間的互動，提升身心健康。陳光復允諾縣府會持續加強資源投入，支持各項學習計畫，讓場地、教材及師資更完善，讓長者從課程中獲得成就感及自我價值感，並增進人際關係。

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此次聯合成果展動態演出有，馬公市樂齡學習中心「你鼓舞了我」舞蹈以及薩克斯風吹奏；湖西鄉樂齡示範中心傳統八音演出；西嶼鄉樂齡學習中心「愛有罪」、「因緣我和你」舞蹈；白沙樂齡學習中心「荷塘夜色」、「我在問花村等你」；望安樂齡學習中心椅子舞「白牡丹」、七美鄉樂齡學習中心「真的不容易」與空靈鼓。現場並有繪畫、手工藝、石雕、彩繪等靜態展，展示了長者們精湛的技藝。

澎湖縣議員蘇育德、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中、立委楊曜助理段湘玲、七美鄉代表會副主席張訓五、馬公市代表吳武宗、馬公市代表黃旭輝及前馬公市長葉竹林等人，都出席與會，共享長者們的豐碩成果。

湖西鄉長陳振中與馬公市長黃健忠，參觀樂齡學習展現的成果。（記者劉禹慶攝）

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