以為免費！路邊停車收費無紙化 南投車主停2月費用破萬

草屯鎮及南投市有部分收費停車格是採高位式感應攝影系統，但車格仍有編號。（資料照）

2024/10/26 16:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣南投、草屯、埔里3鎮市，分別從3月、7月實施路邊停車格收費，有民眾停在高位式感應停車格2個月，因未被催繳以為不用繳費，後來查詢才知停車費高達1萬多元，經與公所協調後，給予分期付款。南投縣府表示，民眾還在停車收費適應期因此還未啟動催繳，年底前會啟動。

南投縣草屯鎮和南投市、埔里鎮，分別從今年3月和7月實施路邊停車格收費，埔里鎮採人工開單，南投和草屯則無紙化，採感應樁攝影計費，而市區有的道路因路幅小，或是現場不適合用低位式感應樁的地點，就會改採高位式攝影感應，這類高位式感應系統，公所會在停車格最前端豎告示牌，告知哪幾個停車格會收費。

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南投市有車主長期停放在高位匡攝影感應系統的停車格，因停了很久都沒有催繳單，誤以為不用收費，最近因車子移動有停到別的車格，才上APP查詢，一查發現停車費高達1萬多元未繳。

該民眾向公所陳情，指自己的車停在中間路段的車格，沒有看到最前面有停車收費告示牌，且兩個多月都未被催繳停車費，而現在累積那麼多，根本無法一次繳清那麼多錢，經協調後公所給予分期付款，減輕負擔。

草屯鎮也有民眾欠繳停車費，欠繳停車費最多的約2000多元。公所提醒，收費停車格都有編號，因此停車前看一下，有噴上阿拉伯數字的就是會計費。

路邊停車格催繳作業是由南投縣府交通管理所負責，該所表示，因草屯和埔里7月才實施路邊停車格收費，現在民眾還在適應期才未展開催繳，預定年底前展開催繳，屆時期程會先公布。

草屯、南投和埔里的路邊停車格，有編號的就是收費停車格。（記者陳鳳麗攝）

南投縣南投、草屯、埔里三鎮市，已實施路邊停車格收費。（資料照）

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