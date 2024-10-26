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    桃園首例 在社宅抽菸3次被迫搬家

    桃園出現社宅住戶抽菸三次，被強迫搬離首例，圖為八德三號社宅與本案無關。（記者謝武雄攝）

    桃園出現社宅住戶抽菸三次，被強迫搬離首例，圖為八德三號社宅與本案無關。（記者謝武雄攝）

    2024/10/26 16:50

    〔記者謝武雄／桃園報導〕市府住宅發展處自8月起嚴格執行社宅禁菸規定，凡在社宅「公共區域及租賃範圍」吸菸，經舉報查證屬實，累犯3次即終止租賃契約，新制實施以來已有22戶被檢舉，其中八德社宅1住戶多次在室內開窗吸菸，鄰居不堪其擾，錄影舉報，由於記點超過60點，住宅處依規定終止契約，住戶已於25日遷離，也是桃園首例因吸菸被強迫搬離社宅住戶。

    桃園市政府住宅發展處長邱英哲表示，由於多次住戶座談會，住戶反映鄰居抽菸擾鄰，除不明菸頭掉到陽台，如果鄰居在陽台抽菸，菸味容易留在衣服上，因此今年8月修正「桃園市社會住宅住戶管理規約」，原本吸菸1次記10點，新增第2次以後吸菸扣30點，由於記滿60點就要搬離社宅，等於吸菸3次查證屬實就要遷離社宅。

    邱英哲說，該社宅為祖母和孫子同住，由於孫子吸菸違規3次必須搬遷，住宅發展處寬限讓他們在外面找房子，已於25日搬離社宅，至於其他21戶則是首次被舉報，記10點；這對祖孫雖然還可以再重新申請搬入社宅，但目前12處社宅，入住4211戶，排隊抽籤想入住的民眾還有1萬多戶，可說擠破頭，也呼籲，住戶遵守「桃園市社會住宅住戶管理規約」，因為被記點後不會消除，累積違規記點達60點還是要搬離。

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