高市運鈔車自撞分隔島擦撞2車2傷 警方戒護3、400萬元現金

運鈔車發生車禍，車上2名保全員受傷，警方戒護大筆現金。（圖由民眾提供）

2024/11/25 14:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一輛運鈔車今（25）日下午行經高雄市小港區中山四路和平和東路口時，不明原因自撞中央分隔島後衝到對向車道，與一部聯結車、一部轎車擦撞，運鈔車上2人受困，119搶救出來送醫，目前無生命危險，事發時車上有3、400萬元現金，警方派員戒護，並由保全公司另派車輛載運。

小港分局、高市消防局下午1時11分接獲報案，中山四路和平和東路口發生車禍，43歲張姓駕駛與54歲陸姓保全受困車內，由119人員救出。張姓駕駛意識不清、肢體骨折，陸男擦挫傷，意識清醒。

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據初步了解，該部保全公司運鈔車由張男駕駛，陸姓保全員隨車戒護，該車沿中山四路往北行駛，行經事故地點時不明原因撞上中央分隔島，並衝入對向南向車道，擦撞一部聯結車與一部轎車，聯結車與轎車上人員沒有受傷。

聯結車駕駛立即報警，特別告知是一部運鈔車，警方立即派警網戒護，據了解，車上有現金3、400萬元，由保全公司另派車輛載運，車禍原因正由警方調查釐清。

運鈔車發生嚴重車禍，119救出受困保全員。（圖由民眾提供）

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