北市社宅子女就讀學區國小租期延長至12年 新北有望跟進

市議員彭佳芸質詢表示，社宅一般承租戶最多僅6年租期，台北市針對子女在學區小學就學的承租戶，租期延長至最多12年，希望新北跟上。（記者黃子暘攝，資料照）

2024/10/26 10:32

〔記者黃子暘／新北報導〕社會住宅供不應求，新北市對於育有2名以上0至6歲子女家庭，申請社宅時可以自動加籤，提升中籤機率，市議員彭佳芸質詢表示，社宅一般承租戶最多僅6年租期，台北市針對子女在學區小學就學的承租戶，租期延長至最多12年，希望在少子化時代，新北應跟上。新北市長侯友宜認同彭佳芸的建議，城鄉發展局長黃國峰說，相關制度討論中，最快明年公告。

彭佳芸說，台北市的「幸福住宅」專案，將多元方式取得的社宅提供新婚2年內及育有0至6歲子女的家庭申請承租，並且考量孩子就學需求，承租期間有子女於分發學區內小學就讀者，承租年限最長得延長至12年，新北市雖然有加籤機制，但社宅本就中籤不易，希望市府加強輔助，否則不少孩子念到高年級就轉去台北就學，盼市府在少子化時代努力把孩子留在新北。

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侯友宜贊同彭佳芸的建議表示，少子化時代，在地就學很重要，市府有年滿65歲社宅承租人可無限期續住社宅的福利，但照顧長者與照顧青年小家庭居住權益不應衝突，市府願來滾動式檢討。

黃國峰指出，市府的加籤機制近期開始推動，陸續要招租的土城大安、永和社宅、新店民安、中和安邦、三峽國光二期的社宅都會引進加籤機制，另外，新北搶先啟動65歲以上社宅承租戶的福利機制，不讓70多歲的長者租約到期又要搬走，至於議員建議有理，市府內部研議中，最快明年公布相關措施。

彭佳芸也關心三重區三重捷運站旁社宅、碧華國中旁社宅的建設進度與規劃，她也建議，三重捷運社宅預計2029招租，此處鄰近捷運、熊猴森樂園，盼市府規劃親子空間與青創、文創空間，否則經常有家長帶孩子到熊猴森玩後，附近找不到親子空間可以繼續遊憩。

侯友宜、黃國峰表示，三重捷運社宅預計建置約440戶，規劃身障日照或托老設施，一樓有留設店鋪，願循建議提升熊猴森周邊配套；碧華國中旁社宅約3000多平方公尺，預抓410戶社宅，基地現況是暫時用做開放綠地，後續規劃會透過降低建蔽率的方式持續保留開放空間功能，預計明年下半年至後年上半年發包，待有初步規劃出爐，將舉行說明會徵詢地方意見。

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