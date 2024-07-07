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桃市今、明年再啟動10社宅興建 原民入住保障將提高至5％

桃市府預計今、明兩年陸續啟動10處社宅興建，2030年前可再完工4900戶社宅，圖為已完工招租的桃園區「中路4號」社宅。（記者鄭淑婷攝）

桃市府預計今、明兩年陸續啟動10處社宅興建，2030年前可再完工4900戶社宅，圖為已完工招租的桃園區「中路4號」社宅。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/07 17:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市社會住宅幾乎是一招租就額滿，桃市府預計今、明兩年陸續啟動10處社宅興建，2030年前可再完工4900戶社宅，日前市政會議已通過「桃園市社會住宅出租辦法」修正案，將原住民入社宅比例入法，並將原本保障的3%提高到5%，住宅發展處表示，修正案預計8月公告實施，今年下半年招租的桃園區東門段、中壢區中興巷社宅，將是首批適用的社宅。

住宅處指出，2014年至今發包22處6116戶社宅，目前已完工14處4374戶，今年到明年將陸續啟動10處社宅興建，分別為中壢區內壢段、八德區茄苳段、新屋區機六、平鎮區新富段、觀音區草福段、中壢區中運段50及235地號、中壢區A21、大溪埔頂營區、八德大湳都更，預計2030年前可再完工4900戶社宅，屆時累積自建設宅將超過1萬戶。

住宅處表示，今年下半年將有2處社宅完工招租，桃園區東門段預計8、9月，中壢區中興巷預計10月，除將租金定為市價的3到8折，也依「收入別」分為6級租金，例如：家庭成員每人每月平均所得低於桃園市最低生活費0.5倍屬第1級。

此外，桃園是為全台都會區原住民人口數最多的城市，住宅處表示，日前市政會議審議通過「桃園市社會住宅出租辦法」修正案，將原住民入住社宅的比例入法，並把原本保障的3%提高到至少5%，確保原住民族的居住權益，預計8月公告實施，下半年將招租的桃園區東門段、中壢區中興巷社宅，將是首批適用的住宅，將保留5%優先提供原住民族申請入住。

住宅處表示，本月2日於住宅諮詢審議委員會中報告桃園市社宅興辦計畫，委員對於社宅租金可負擔性表達認同，也建議將社宅納入社會福利支援系統，才能讓需要協助的社宅住戶，得到更完善的社福資源。

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