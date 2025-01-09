跳針質詢「歐洲司法『網絡』會議」 網吐槽翁曉玲︰文盲嗎？

國民黨立委翁曉玲今（9）日質詢法務部，期間針對法務部有派員參加「歐洲司法網絡」（European Judicial Network，EJN）會議，質疑該會議屬「網路」，為何浪費公帑到場參加。（圖擷取自EJN官網、資料照，本報合成）

2025/01/09 15:03

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翁曉玲將歐洲司法網絡會議誤解網路會議「為何派人」 吳思瑤傻眼糾正

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲今（9）日質詢法務部，期間針對法務部113至114年的出國計畫報告中，有派員參加「歐洲司法網絡」（European Judicial Network，EJN）會議，質疑該會議屬「網路」，為何浪費公帑到場參加。相關質詢畫面曝光後，在網上掀起了熱烈討論，其中翁曉玲口中的「網路」，引起廣大網友吐槽。

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臉書、Threads、社群平台「X」（原推特）等社群媒體的網友推測，翁曉玲疑似將「歐洲司法網絡」中的「網絡」（Network），直白理解成「網路」（Internet）。但是根據法務部過往在「公務出國報告資訊網」的報告資料，法務部將該會議翻譯成歐洲司法「網絡」，而非「網路」；另外，該會議是歐盟首個為了司法合作而建立的機制。

根據法務部與EJN官網介紹，EJN於1998年9月25日正式運作，每年至少舉行3次會員大會，其中1次固定在秘書處所在地海牙舉辦，另外2次則由會員國輪流承辦，舉辦目的在於讓各國窗口相互認識以及分享經驗，特別是在刑事司法合作上遇到的問題。雖然我國非屬歐盟會員國，但與列支敦士登、挪威、瑞士、俄羅斯等國家併列為觀察員。

法務部也在內文提到，為瞭解EJN實際運作並與各國窗口建立聯絡管道，法務部指派人員出席該會議，透過參與會議亦同時瞭解歐盟被害人指令以及數位證據之取得等實務運作情形。另外，我國在建立EJN窗口後，雖因列觀察國致取得資訊之權限有限，但相關機關仍可透過窗口洽詢辦理司法互助有關問題。

還有部分網友指出，根據台灣教育部重編國語辭典修訂本官網資料，「網絡」的釋義含網羅、搜求；由若干電子元件組成的複雜電路；各相關部門互相聯繫，密切配合的組織系統。其中，上面還清楚列出「網絡」在中國的意思，是指台灣的「網路」，屬於中國用語之一。

網友對此紛紛吐槽，「翁曉玲妳文盲嗎？」、「她也是卡提諾學院的吧」、「中國人不懂英文很正常的」、「為什麼我們的納稅錢要這種人？」、「讀書對翁曉玲來說真的犯法」、「她的民意基礎就是中國的文盲」、「程度很差啊，去德國混文憑的」、「真的是清大之恥！這種人還可以在清大任教」、「旁邊的咆哮帝聽到後，苗頭不對，先離開畫面再說」、「真的很無言勒，這種人是怎麼拿到法學博士學位的啦！」。

EJN每年至少舉行3次會員大會，舉辦目的在於讓各國窗口相互認識以及分享經驗，特別是在刑事司法合作上遇到的問題。（圖擷取自@IaninaLipara 社群平台「X」，本報合成）

根據台灣教育部重編國語辭典修訂本官網資料，「網絡」在中國的意思，是指台灣的「網路」，屬於中國用語之一。（圖擷取自教育部重編國語辭典修訂本）

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