學界連署罷免「傅崐萁們」 周軒：罷免潮非任何一黨一人可主導、也非一黨可阻擋

國民黨團總召傅崐萁（中）、書記長林思銘（左）、首席副書記長王鴻薇（右）。（圖擷取自臉書）

2025/01/09 14:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院修法亂象讓不少人反感又憂心，學界昨開第一槍發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署。對此政治工作者周軒表示，財劃法對各行各業基層的影響，絕對不只如此，台灣人慢慢可以知道，現在國民黨加民眾黨，在立法院不是單純的朝野攻防而已了，而這就是為什麼我們需要一場罷免，來徹底替這個國會重開機的原因。

周軒在臉書PO文表示，越來越多學者、教授、老師、研究人員，開始抱怨因為藍白版的財劃法通過，以往的獎補助都要暫停，他可以說這才開始而已，財劃法對各行各業基層的影響，絕對不只如此，當陳玉珍用近乎瘋狂未經討論的速度，在財政委員會把財劃法硬幹送出門的時候，不少人還覺得這不過就是中華民國立法院朝野攻防的日常，不管我們講了多少次，這部法這樣修，肯定是災難，不少人還是無感。

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周軒指出，如今，隨著一紙一紙的公文告訴大家，接下來你要聘助理、買器材的費用，請自己想辦法，我想，台灣人慢慢可以知道，現在國民黨加民眾黨，在立法院不是單純的朝野攻防而已了，而這就是為什麼我們需要一場罷免，來徹底替這個國會重開機的原因。

周軒直言，無關仇恨，非關黨派，因為這跟所有人的未來都有關，也跟我們的子子孫孫是不是能夠在這塊島嶼上，呼吸民主自由的空氣有關，全面對抗，或許真的無法執政，然而，在台灣人民的未來面前，這都是其次了，罷免潮，非任何一黨一人可以主導，更非任何一黨一人可以阻擋。

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