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    綠智庫密會上海學者談3大事？ 國策院：非密會、非政黨智庫、純學術交流

    國策院今日發聲明表示，該院網頁1月7日早上便已公告「國策研究院接待上海海峽兩岸研究會訪團情形」，除說明對話概況，也附上會後合影，所謂「密會」並非事實。 （圖取自國策院官網）

    國策院今日發聲明表示，該院網頁1月7日早上便已公告「國策研究院接待上海海峽兩岸研究會訪團情形」，除說明對話概況，也附上會後合影，所謂「密會」並非事實。 （圖取自國策院官網）

    2025/01/09 14:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國兩名涉台學者近日低調訪台，有網媒報導稱，2人此行接連與兩大綠營智庫「國策研究院文教基金會」、「亞太和平研究基金會」舉行閉門會議。國策院今日駁斥，所謂「密會」並非事實，國策院不屬政府智庫，也非政黨智庫，此對話是「純學術交流」。

    上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長嚴安林，以及上海交通大學台灣研究中心主任盛九元，兩人近期訪台3至4天。《風傳媒》報導指，6日兩人先與國策院舉行閉門會議，當天晚上與國安局外圍智庫「亞太和平研究基金會」餐敘，席間有該會執行長董立文、首席顧問趙春山等人。

    報導描述，消息人士指出，上海兩名學者與綠營智庫接觸，主要關切三件大事：一、了解2025年是兩岸能否出現新契機，建立互信和交流，彼此給予建議。二、總統賴清德多次公開談話，涉及兩岸部分軟硬皆備，中方想更為貼近了解賴清德的想法，同時具體觀察台灣的實際情況。三、兩岸學者現階段處於世代交接，出現許多新面孔，希望藉由直接面對面的機會，雙方多交流以減少誤判和猜忌。

    嚴安林曾於香港《中評月刊》發表名為「賴清德執政或讓兩岸關係進入高危階段及化解之策」論文，他撰文研判，賴清德上台後，由於台灣民意的新變化，以及即將到來的美國總統大選等因素，未來兩岸關係相當有可能進入「高風險期」。他建議，「開展與民進黨人士接觸與溝通工作」，以應對賴上台將為兩岸關係帶來的可能風險與挑戰。

    對此，國策院發聲明強調，非密會、非綠營智庫、純學術交流，並澄清該院網頁1月7日早上便已公告「國策研究院接待上海海峽兩岸研究會訪團情形」，除說明對話概況，也附上會後合影，所謂「密會」並非事實。

    國策院指出，如該院官網所示，國策研究院是台灣第一個由民間企業於1989年創立的國家政策智庫，創辦人為前長榮集團總裁張榮發先生。營運經費完全由民間企業捐助，不屬政府智庫，也非政黨智庫，所謂「綠營智庫」並非事實。

    國策院強調，1月6日下午3點30分，國策研究院與上海海峽兩岸研究會之對話，討論範圍包含兩岸關係、美中關係、國際經貿情勢等議題，純屬學術性交流與意見交換。報導指稱的「3件大事」不知所謂為何，也純屬媒體臆測。以上有本有據具體說明，希望《風傳媒》能本於新聞專業，修正報導內容「非事實」以及「純屬臆測」以正視聽。

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