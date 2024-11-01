台中「媽媽桑」帶酒店小姐到賭場 挨罰還被沒收9.2萬陪酒錢

警方查緝賭場前，剛好徐姓媽媽桑帶兩名酒店小姐到賭場，徐女挨罰且被沒收9.2萬元陪酒費，圖為警方查緝賭場，與本案無關。（警方提供）

2024/11/01 12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市徐姓的酒店「媽媽桑」，今年8月接到李姓男客的電話，請她帶兩名酒店小姐到一處賭場，不料，3女抵達不久，就遇到員警查緝賭場，現場包含徐女，共有27名賭客，警方全都依社會秩序維護法處罰9000元，更糟的是，徐女身上攜帶9萬2000元現金，這是酒客支付的酒店小姐陪酒費，也被警方認定是賭資而沒收，徐女提起異議，台中地方法院台中簡易庭認為，不能僅以徐女在現場，就認定徐女聚賭，判決原處分撤銷，徐女不罰。

台中市徐姓女子是酒店的「媽媽桑」（又稱領班、大班或經理），今年8月27日凌晨0時許，她帶著兩名酒店小姐，到台中市一處鐵皮屋職業賭場內，剛好遇到台中市警局第五分局員警查緝賭博，現場賭客共27人。

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警方認為徐女也是賭客，依違反社會秩序維護法第84條，於職業賭博場所賭博財物，處罰鍰9000元，徐女身上查獲的9萬2000元，警方也認定是賭資而沒收，徐女不服處罰，向台中地方法院台中簡易庭提起異議。

徐女指出，她是應客人李姓男子的要求，帶領兩位酒店小姐到賭場，她抵達之後，只在現場看賭客下注，她沒有參與賭博，警察於在身上查獲的9萬2000元，也是其他客人支付的酒店小姐陪酒款項，不能以她身上帶有比較多的現金，就草率認定她參與賭博，她聲明異議，請求撤銷原處分。

簡易庭法官指出，警方職務報告顯示，此賭場是紀姓男子經營的天九牌賭場，僱請王姓與張姓兩名員工擔任洗牌、發牌等工作，僱請李姓男子擔任會計，負責兌換籌碼與記帳，徐女於警方偵訊時說，她不知道要去的地方是賭場，是李姓客人打電話給她，要她帶2名酒店小姐去找李男，她才會帶著兩位酒店小姐到現場。

徐女強調，她與兩女抵達後，她只有在賭桌旁的休息區，未參與賭博，遭扣案的9萬2000元是她向其他酒店客人收回來的陪酒款項。

法官認為，徐女上述說法，與兩名酒店小姐相符，警查獲賭場的照片顯示，徐女當時並未坐在賭桌旁，也沒有參與賭博的證據，例如身上有籌碼，徐女實際上是否參與賭博？應屬有疑。

另外，法官強調，縱使徐女有參與賭博的意圖，社會秩序維護法卻沒有處罰預備犯或未遂犯，又無其他證據可認定徐女參與賭博，不能僅憑著徐女被警察查獲當時在現場，以及身上有9萬2000元現金，即遽然推論徐女參與賭博，判決原處分撤銷，徐女不罰，可抗告。

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