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    首頁　>　政治

    藍白只刪總預算3％？ 林智群算給你看：佔可用預算30％！

    藍白陣營及其支持者宣稱他們只刪中央政府總預算的3%，被律師林智群發文打臉。（資料照）

    藍白陣營及其支持者宣稱他們只刪中央政府總預算的3%，被律師林智群發文打臉。（資料照）

    2025/01/20 21:23

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院審查中央政府總預算，藍白大幅濫刪多筆預算，引爆民眾怒火，但藍白陣營及其支持者反過來批綠營帶風向，實際上只刪了3%，挺綠的就「該該叫」。對此，律師林智群打臉藍白說法，直言藍白刪凍的錢佔中央政府可用預算的30%，並不是3%！

    藍白宣稱，114年度中央政府總預算編了3兆多，他們只是刪掉900多億，只佔其中的3%，不過是九牛一毛，中央編這麼高的預算，代表支出太過浮濫。

    對此，林智群在臉書發文，「有網友說預算刪3%哭天喊地做一堆圖卡，綠媒鋪天蓋地洗一輪，沒看數據還以為刪了90%。」，他以實際數據舉證表示，「今年預算3.1兆元，扣掉法定人事費用1.8兆後，剩1.3兆元。藍白砍掉1000億元，凍結3000億元，藍白砍的、凍結的數字是4000億元，占中央政府可以用的預算1.3兆元的30%，不是3%。」

    其他網友紛紛表示，「預算需要砍 但不是藍白這種方式」、「就故意的，想讓政府停擺，方便奪取政權」、「騙人的話術啊，機關人事費本來就不能動，把業務推動費用通通刪光光就是不要讓行政機關推動任何事」、「還有已經三讀通過的財劃法，要是真的實行，基本上中央等於是完全沒錢了」、「立法院不跟著自砍經費30%一起共體時艱喔？ 」

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