川普就職台灣拿到室內邀請票了！立委趕搭地鐵觀禮

綠委王定宇今於臉書表示，「感謝外交部和駐美代表處同仁的努力，代表團取得獲邀進入室內觀禮的邀請票」。（圖擷取自王定宇臉書）

2025/01/20 21:08

首次上稿 20:58

更新時間 21:08（韓國瑜、王定宇、柯志恩、陳昭姿4人拿票觀禮）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國候任總統川普今（20）日舉行就職典禮，原訂於室外舉行，但受嚴寒天候影響改至室內舉行，觀眾規模由10萬人縮減至2000人，外交部先前一度表示，我國慶賀團因此無法於現場觀禮。但民進黨立委王定宇今日透露，「感謝外交部和駐美代表處同仁的努力，代表團取得獲邀進入室內觀禮的邀請票」。

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外交部18日表示，不過室內典禮會場僅能容納國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會，導致包括我國慶賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前往的各界訪賓與支持者，都臨時無法現場觀禮。

但民進黨立委王定宇今透過臉書表示，他們正準備參加川普與范斯的就職典禮，在外交部美處同仁的努力和美方協助下，另爭取到室內觀禮4張包廂貴賓票，由韓國瑜、他、柯志恩，加上陳昭姿，一同從貴賓通道進場。

王定宇也說，因為有大範圍交通管制，慶賀團全體搭乘捷運前往，也因為天氣寒冷，穿著包得像包子一樣。

國民黨立委李彥秀也表示，他們於當地時間凌晨4時就起床、6時從旅館出發，並於7時半到第一資本體育館（Capital One Arena）外排隊等候，「外館很辛苦地昨天幫我們爭取到可以入場的票」。

王定宇秀出川普觀禮包廂貴賓票。（圖擷取自王定宇臉書）

台灣爭取到4張包廂票，由韓國瑜、王定宇（右起）、柯志恩，加上陳昭姿，一同從貴賓通道進場。（圖擷取自王定宇臉書）

王定宇說，過了安檢站，再換就職典禮入場貴賓證（左），現在搭上貴賓接駁巴士，準備入場！（圖擷取自王定宇臉書）

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