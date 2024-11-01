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    又造假！深圳第一峰巨石空心露餡 中國網友崩潰：什麼才是真的

    深圳第一峰頂上的巨石近日被發現是假造的。（圖翻攝自微博）

    深圳第一峰頂上的巨石近日被發現是假造的。（圖翻攝自微博）

    2024/11/01 06:11

    首次上稿 00:07
    更新時間 06:11

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕號稱中國深圳市第一峰的梧桐山，山頂上一塊巨石近日竟然被發現原來是假的，引發不少中國網友不滿。隨著輿論延燒，景區坦言巨石就是個人造的假山。

    根據《自由亞洲電台》報導，海拔超過943公尺的梧桐山是深圳知名旅遊景點，山頂上有一塊寫著「鵬城（深圳別稱）第一峰」的巨大石頭，不少人登上山頂都會與這塊巨石合影留念。

    不過，近日有遊客PO出巨石外部被挖開的照片，內部竟然是鏤空的，僅有磚牆撐起巨石的高度，這麼多年來被大家以為是天然的巨石，沒想到是人造石，直呼「震碎三觀，鵬城第一峰那塊大石頭竟然是假的，突如其來的震驚，到底甚麽是真的啊？」

    貼文一出隨即引發中國網路熱議，不少人痛批自家景區到處都造假，不過也有人指出，梧桐山景區的官方資料就有顯示山頂的石頭為巨型塑石，只是現場沒有明確標示。景區工作人員則坦言，巨石確實是假山，目前正在進行為期1個月的翻修工程，將採取灌漿等形式把內部填滿做成實心，日後遊客爬到上面拍照都沒問題。

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