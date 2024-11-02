美國大選「章魚哥」！贏伊利市者得天下 賓州選情受矚目

美國總統大選將於11月5日登場，美國賓夕法尼亞州的伊利市再度受到矚目。（法新社）

2024/11/02 21:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選11月5日登場，賓夕法尼亞州再度成為關鍵搖擺州，尤其是有「贏伊利市者得天下」之稱的伊利市（Erie）更備受矚目。過去四屆大選中，拿下伊利市的候選人最終都登上白宮，而隨著川普與賀錦麗民調不分上下，伊利市也成為兵家必爭之地。

根據英國《金融時報》報導，隨著美國總統大選倒數，賓夕法尼亞州被視為關鍵搖擺州，而伊利市更是這場選戰的核心所在。自2008年起，伊利市選民的選擇總是與最終當選人一致，使其成為觀察總統選舉走向的重要指標。面對當前激烈的競爭，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普，皆在此投入大量資金與人力，頻繁訪問造勢。

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此外，根據538網站最新民調，在誤差範圍內，川普目前在賓夕法尼亞州、喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州和亞利桑那州等五個關鍵搖擺州的領先優勢均在2.4個百分點以下，領先幅度非常微小，選情極為膠著。

如果川普成功拿下這五個州，他將獲得287張選舉人票，超過勝選所需的270票門檻。然而，若民調低估了賀錦麗的支持，她有可能在其他州保住優勢，剛好拿下270張選舉人票，險勝川普。

隨著選戰進入最後衝刺，伊利市的選情成為全球關注焦點，決定白宮主人的最終歸屬。

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