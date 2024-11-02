為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國大選「章魚哥」！贏伊利市者得天下 賓州選情受矚目

美國總統大選將於11月5日登場，美國賓夕法尼亞州的伊利市再度受到矚目。（法新社）

美國總統大選將於11月5日登場，美國賓夕法尼亞州的伊利市再度受到矚目。（法新社）

2024/11/02 21:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選11月5日登場，賓夕法尼亞州再度成為關鍵搖擺州，尤其是有「贏伊利市者得天下」之稱的伊利市（Erie）更備受矚目。過去四屆大選中，拿下伊利市的候選人最終都登上白宮，而隨著川普與賀錦麗民調不分上下，伊利市也成為兵家必爭之地。

根據英國《金融時報》報導，隨著美國總統大選倒數，賓夕法尼亞州被視為關鍵搖擺州，而伊利市更是這場選戰的核心所在。自2008年起，伊利市選民的選擇總是與最終當選人一致，使其成為觀察總統選舉走向的重要指標。面對當前激烈的競爭，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普，皆在此投入大量資金與人力，頻繁訪問造勢。

此外，根據538網站最新民調，在誤差範圍內，川普目前在賓夕法尼亞州、喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州和亞利桑那州等五個關鍵搖擺州的領先優勢均在2.4個百分點以下，領先幅度非常微小，選情極為膠著。

如果川普成功拿下這五個州，他將獲得287張選舉人票，超過勝選所需的270票門檻。然而，若民調低估了賀錦麗的支持，她有可能在其他州保住優勢，剛好拿下270張選舉人票，險勝川普。

隨著選戰進入最後衝刺，伊利市的選情成為全球關注焦點，決定白宮主人的最終歸屬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
美國大選倒數！知情人士：川普將現身賓州麥當勞「親自炸薯條」
2024/10/16 17:31

美國大選倒數！知情人士：川普將現身賓州麥當勞「親自炸薯條」
民主黨暗藏危機！賀錦麗選戰策略失靈 票倉「藍牆」告急
2024/10/23 20:43

民主黨暗藏危機！賀錦麗選戰策略失靈 票倉「藍牆」告急
賀錦麗領先川普！ 統計學大師揭露四大搖擺州驚人數據
2024/09/23 18:01

賀錦麗領先川普！ 統計學大師揭露四大搖擺州驚人數據
美大選倒數30天 川普重回賓州槍擊地
2024/10/06 05:30

美大選倒數30天 川普重回賓州槍擊地
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播