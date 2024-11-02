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康芮狠撞中央山脈 「瞎眼」煙消雲散全紀錄曝光

康芮颱風撞上中央山脈後強度轉弱，颱風眼消失。（圖擷取自中央氣象署臉書）

康芮颱風撞上中央山脈後強度轉弱，颱風眼消失。（圖擷取自中央氣象署臉書）

2024/11/02 10:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風已經出海，但襲台期間造成各地災情頻傳，中央氣象署1日PO出康芮颱風迎頭撞向中央山脈後，灰飛煙滅的過程。

氣象署在臉書PO出一段影片，可以看到10月31日早上7時至11月1日下午14時30分，康芮颱風原本來勢洶洶朝台灣前進，接著颱風眼撞上中央山脈後，颱風眼逐漸消失，整個颱風結構也被破壞，最後變得相當鬆散。

氣象署在貼文中表示，從影片裡可以看到，康芮颱風環流寬廣、結構紮實，在10月31日一路衝向台灣東南部，並以強烈颱風之姿於下午13:40左右登陸了台東成功。在它接近東南部近海到登陸前，更為蘭嶼、綠島、花蓮豐濱帶來≥17級的破壞性強陣風！（17級已經是蒲福風級表的最高等級！）

氣象署指出，不過颱風登陸後，迎頭撞向台灣高聳的山脈地形，原本清晰的颱風眼不久後就消失難以辨識，整個颱風的結構也明顯受到破壞、強度快速減弱。颱風中心很快地過山來到西半部地區，於當日18:40從雲林麥寮出海，到了晚間對流型態已變得相當鬆散。

氣象署續指，康芮颱風來到台灣海峽後，轉向往北移動，由於海氣條件都不利颱風維持強度，於是它在一路向北的過程中逐漸不成颱型.......。

氣象署直言，今年的十月不太好過，台灣先後承受了兩個猛烈的颱風衝擊，在大自然的力量前，人類真的很渺小，面對天災，希望我們都能多點同理心，祈願災區能盡速復原、受災的朋友能早日恢復到正常生活。

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