明年投入551億經費治水 賴清德宜蘭勘災盼速審預算

總統賴清德今到宜蘭勘災，提到明年度治水預算將提高。（記者王峻祺攝）

2024/11/02 11:43

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕康芮颱風後，總統賴清德勘災行程首站到宜蘭，針對全國治水預算，表示明年度較今年提高159億元至551億元，將盡速推動各項治水建設，保障民眾生命財產安全。

賴清德說，過去台灣社會中央有投入治水部分，其實是從前總統陳水扁開始，因為政黨輪替之前，中央編列全國治水預算1年大概新台幣10億元左右而已，中央是沒有幫助地方治水，地方也無力治水。

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他說，每一次颱風來襲，各地淹水情況都很嚴重，所以從前總統陳水扁開始，當時就有8年800億元的治水預算，每年100億元。後來前總統馬英九編列6年600億元，也大概1年100億元左右 。

賴清德說，今年治水預算已經300多億元，前總統蔡英文根據各縣市需要，治水預算逐年增加，但凱米颱風後，院長卓榮泰看到我們必須要盡速推動治水預算來進一步保障民眾生命財產安全。

他說，明年預算相較今年會增加159億元，總經費高達551億元來做治水工程，預算若通過明年就可以來做進一步的水利建設，治水預算一定要系統性才能有辦法發揮綜合成效，讓中央在推動各項水利建設的時候，各縣市政府也能一併處理。

總統賴清德今早到宜蘭勘災，在行政院政務委員陳金德、經濟部長郭智輝、立委陳俊宇及宜蘭縣長林姿妙等人陪同下，首站到五結防潮閘門視察改善工程。

總統賴清德今早到宜蘭勘災，在行政院政務委員陳金德、經濟部長郭智輝、立委陳俊宇及宜蘭縣長林姿妙等人陪同下，首站到五結防潮閘門視察改善工程。（記者王峻祺攝）

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