確保蔬菜供應 農糧署評估是否在全台超市設平價專區

康芮颱風已遠離，大台北地區菜價微漲。（記者楊媛婷攝）

2024/11/01 15:31

首次上稿 12:56

更新時間 15:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕由北農管理的台北蔬菜批發市場今（1日）蔬菜平均交易價為每公斤41.1元，交易量僅約658公噸，交易價較昨漲2元，交易量減逾5成。北農表示，颱風過後菜價會有變化，到貨量是因農民無法因天氣影響採收所致；為確保蔬菜供應，農糧署評估是否自下週起在全台量販超市通路設平價蔬菜專區。

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氣象署於今天早上解除康芮颱風陸上警報，不過煮夫煮婦們心中都已拉起菜價可能又要漲的警報，台北蔬菜批發市場今蔬菜平均交易價較昨日漲5.4%，交易量則大減55.1%。北農副總路全利表示，交易量較昨天減少809噸的主要原因有二，其一是受颱風暴風圈籠罩全台影響，農民無法下田採收，因此到貨量減少，再來則是農民有提前採收，承銷人多在前天和昨天提前備貨，大台北地區昨風雨交加，零售市場買氣較不熱絡，且受停班停課影響，餐飲通路等也受影響，前兩天採買的菜還有存貨，今天承銷人較平日減逾35%，菜價較昨上漲則是因颱風後就會有的情況。

國內蔬菜主要產區在雲林等中部地區，路全利表示，因受颱風風雨影響，估計蔬菜會有15%到20%的產量影響，但後續如果天候穩定，隨農民復耕菜價就會恢復正常；農糧署副署長姚志旺指出，目前蔬菜主要產區有些許被雨水影響，但整體來說並不嚴重，不過這次水果影響較為嚴重，如台東釋迦受損嚴重，初步評估可能減產3成以上，香蕉、木瓜等也有災情。

對於颱風過後可能又有菜價波動，姚志旺表示，農糧署將協調農民團體滾動釋出倉儲蔬菜，並評估是否自下週起在全台超過1500家的量販超市通路設置平價蔬菜專區，提供平價高麗菜；路全利表示，北農也會在下週起在台北233家超市通路提供馬鈴薯、胡蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥、青花菜、玉米筍、鮮香菇、高麗菜、杏鮑菇等9項平價蔬菜，總量預計約70噸，供應價格則還在規劃中。

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