康芮將文化大學宿舍陽台「整組吹走」學生傻眼：物理性破房

康芮颱風將文化大學「大倫館」4樓及5樓陽台「整組吹走」。（擷取自Threads/neng_hao_542）

2024/11/01 19:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風康芮強風豪雨狂虐，陽明山颳起12級陣風。陽明山上的文化大學學生分享了宿舍災情，只見康芮將學校男宿陽台「整組吹走」，讓學生無奈笑，「物理性破房」。

網友在Threads發文說，月初山陀兒颱風侵襲時，學校男宿「大倫館」5樓陽台就已半毀，康芮昨天在陽明山吹起12級陣風，又將4樓及5樓陽台「整組吹走」，讓住在宿舍的同學紛紛傻眼。

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貼文曝光後，網友留言說，「貴校學子住宿舍要加保」、「這建商比較厲害，可以蓋得出這麼爛的建物」、「康芮：兄弟，你拆一半的，我來接手」、「陽台看起來像紙糊的」、「文化該拿出錢重建了」、「直接變露天陽台」、「好可怕，直接暴力拆」。

貼文也釣出了許多校友，「我的母校果然沒有讓我失望」、「是物理性破房耶！辛苦學弟妹了」、「我住大倫那麼久沒碰過這種事XD」、「當大倫太老舊需要拆除時」、「還好我已經畢業很久了，山上真的太可怕」。

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