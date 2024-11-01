尖石司馬庫斯2號橋坍方 交通、電力中斷

新竹縣尖石鄉司馬庫斯2號橋今天傳出被山洪沖斷，使得司庫部落受困無法對外交通。（縣議員劉建民提供）

2024/11/01 19:19

首次上稿 16:53

更新時間 19:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉司馬庫斯2號橋遭洪水沖斷約4、50公尺，加上崩落的土石，司馬庫斯部落交通完全中斷，司馬庫斯部落議會總幹事拉互依．倚岕說，整個部落約有150人受困，當中有6、7人是慢性病患，部落從昨天早上9點多斷電直到今晚近7點才重現光明。

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縣長楊文科今天早上會同縣府原民處、工務處、尖石鄉公所到尖石鄉衛生所、梅花國小以及竹59義梅道路關心居民和道路搶修情形，下山後獲悉司馬庫斯部落聯絡道司馬庫斯2號橋等2處坍方所在，指示相關單位「儘速搶通」。尖石鄉長曾國大說，已經緊急調派機具趕往司馬庫斯道路搶救，所幸沒有人員受傷等重大災害發生。

拉互依．倚岕說，康芮颱風昨天登陸，部落在早上9點多就開始停電。今天清晨風雨終於轉小後，部落青年騎車下山查看災情，沒想到才出了部落約1公里就無法車行，必須下車徒步查探，短短5、6公里就有7、8處的坍方。

最嚴重的是司馬庫斯道路10公里又300公尺處的司馬庫斯2號橋，在靠近泰崗部落的橋頭被山洪沖斷約4、50公尺，還遭大量的土石覆蓋。由於現場無法對外聯繫，部落鄉親必須徒步折返部落才能把司馬庫斯連外道路中斷的訊息對外發送，所以公所等相關單位遲到接近中午才獲悉。

拉互依．倚岕說，司馬庫斯2號橋被沖斷，造成他們部落約有150人受困，雖然當中沒有遊客，糧食也暫時無匱乏之虞，但有6、7名鄉親是慢性病友，最慢週日、3日必須要有人接駁病友下山就醫或送藥上山。

縣議員劉建民、張良印下午獲悉司馬庫斯部落受困也都表達關切，劉建民更直奔現場了解實際災害狀況，初步了解比較嚴重的慢性疾病、年長者已在颱風來襲前先被撤離下山，受困鄉親中並無遊客或狀況緊急者。

尖石鄉長曾國大說，已經責成公所工程單位加派機具搶通，台電也持續從秀巒往泰岡方向推進搶修電力中。

新竹縣尖石鄉司馬庫斯2號橋處今天中午前後發生大規模坍方，造成交通中斷，司馬庫斯部落約有100多名鄉親受困，沒有遊客或狀況緊急者，公所已經調派機具全力搶通中。（縣議員張良印提供）

新竹縣尖石鄉司馬庫斯2號橋處今天中午前後發生大規模坍方，造成交通中斷，司馬庫斯部落約有100多名鄉親受困，沒有遊客或狀況緊急者，公所已經調派機具全力搶通中。（縣議員張良印提供）

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