慘！合歡山滿目瘡痍 路牌「跑了」 停車場、公廁毀損

武嶺、合歡遊客中心停車場繳費亭被強風吹趴、設施嚴重毀損。（林保署南投分署提供）

2024/11/01 15:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕康芮颱風過境合歡山風速破紀錄，埔里工務段今趕工清除公路障礙，明天修號誌標誌；合歡山森林遊樂區經強風肆虐，武嶺亭和周邊廁所、停車場都毀損，標誌路牌被吹跑逾百公尺，合歡山遊樂區將延長休園至7日，因目前山上仍有8-9級強風，埔里工務段提醒民眾，非必要先不要上山。

康芮颱風已解除陸上、海上颱風警報，各地漸恢復平靜，但合歡山上遭強風肆虐後面目全非，山上除武嶺、昆陽、合歡山遊客中心、小風口等「鏡頭君」陣亡外，台14甲線從霧社到大禹嶺路段，到處是被吹倒的樹木、樹枝，埔里工務段上午7點開始清除恢復通車。

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埔里工務段表示，白天有20部大型機具繼續清理倒木、斷枝，大型機具迴轉時請用路人耐心等候，因目前山上還有8-9級的強陣風，若非必要也請民眾不要上合歡山。而沿路標誌路牌被吹跑，號誌故障、監視系統（鏡頭君）明天會陸續進場修復。

不只公路單位忙不停，轄管合歡山國家森林遊樂區的林保署南投分署，今天清查各種設施後，發現不只武嶺亭屋簷的瓦片被吹落，武嶺及昆陽公廁的屋瓦及天花板也都被吹落受損，委外的武嶺及合歡山莊停車場繳費亭被吹趴、電訊中斷、設備全毀，昆陽停車場繳費資訊設施也損壞，近日將進行修復。

南投分署進一步發現，松雪樓客房陽台抗風玻璃破損掉落，閘門入口處附近木柵欄倒成一片；合歡山莊及後方電信基地台設施吹倒、屋頂鐵皮吹損，山莊大門吹損造成室內浸水及貨物零散，太魯閣工務段的路牌更「跑了」逾百公尺，從公路「跑」到合歡山莊咖啡廳門口，近幾天要展開修復工作。

合歡山莊柵門外的護欄毀損。（林保署南投分署提供）

公路上的路牌被強風吹跑逾百公尺，躺在合歡山莊咖啡廳門口。（林保署南投分署提供）

埔里工務段動用20部大型機具在台14甲線清理斷枝倒木。（圖擷自中橫路況交通資訊站）

松雪樓客房陽台抗風玻璃破損掉落。（林保署南投分署提供）

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