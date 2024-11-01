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    台鐵七堵到南港路段修好了！北迴線、東部幹線仍多處損壞

    台鐵北迴線和仁-崇德間多處土石泥流目前搶修中。（民眾提供）

    台鐵北迴線和仁-崇德間多處土石泥流目前搶修中。（民眾提供）

    2024/11/01 14:36

    〔記者吳亮儀／台北報導〕康芮颱風雖已經離開台灣，但重創台鐵多處鐵路。西部幹線七堵到南港上午西正線不通，台鐵公司今天（1日）下午公布已修復並開通，但東部幹線和北迴線仍有多處損壞。

    台鐵公司今天下午2時說明，目前縱貫線（基隆=枋寮）、宜蘭線（八堵=蘇澳）、南迴線（枋寮=台東）都已恢復行駛。另北迴線、花東線及部分其他路段仍在巡檢搶修中，詳細情形如下：

    一、西部幹線：全線正常行駛，七堵=南港西正線亦已開通。

    二、東部幹線：

    （一）北迴線K56+800土石流掩蓋區已清理完畢，並進行電力號誌修復檢查，預計16：00前完成試車。

    （二）11月1日00時18分花蓮地區發生芮氏規模5.5地震影響，吉安=志學間（K9+700~750）木瓜溪橋北橋台發現軌道方向不整，經本公司工、電單位辦理會勘，初步認定橋梁結構安全無虞，列車可以30公里慢行運轉，並全天候派人現場看守。後續將再由技師進一步確認。

    （三）景美=北埔電車線損壞預計於16：00修復。

    （四）光復=富源、鹿野=山里電車線損壞預計於14：30修復。

    （五）南平=光復、玉里=東里電車線調整預計於17：00修復。

    （六）北迴線預計於16：00提前搶通。

    （七）花東線預計於18:00搶通。

    三、南迴線: 全線正常行駛，11月1日對號列車開放站票。

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