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    「鹹水風」傷作物！康芮遠離後一夜豪雨 彰化農：價值連城

    農民說，如果遇到乾颱，就會有「鹹水風」，昨夜豪大雨，把鹽份都沖刷掉，但能減緩多少，還要再觀察。（資料照）

    農民說，如果遇到乾颱，就會有「鹹水風」，昨夜豪大雨，把鹽份都沖刷掉，但能減緩多少，還要再觀察。（資料照）

    2024/11/01 14:38

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕康芮颱風昨天從雲林出海後，在中部地區引進豐沛的西南氣流，入夜之後雨勢不斷。農民說，這場雨「價值連城」，因為之前刮10級強風，都是「鹹水風」，葉菜類遇到鹹水風，必死無疑，好在強風之後帶來豪大雨，把葉片上的鹽分洗掉，大大減少康芮帶來的農業災損。

    溪湖果菜市場總經理徐鉦傑說，現在評判康芮是否有影響到農業產區還言之過早，因為颱風帶來的「鹹水風」對蔬菜影響，初期很難判斷，去年小犬颱風有風無雨，災損相當嚴重，就是因為鹹水風，這次還好康芮出境（回南），引進西南氣流，整夜的豪大雨把鹹水沖刷掉，災損大大減少，但減少到何種程度，還待觀察。

    大城鄉許姓農民說，他種植青椒，受到這次颱風影響，鹽份恐附著在葉片上，兩分地原本他預估可能會全數乾枯，因為31日大雨，若幸運的話，滿園青椒得救，「這場雨，價值連城」。

    前台中區農改場副場長高德錚博士說，高鹽分的氣流帶進陸地，產生鹽霧害，農民稱為「鹹水哀」、「鹹水風」，這有如對植物噴鹽水，經太陽光的照射或焚風蒸發後，鹽份附著在葉面，就產生傷害，通常「闊葉植物」附著的面積大，傷害較大，例如落花生、芝麻，而稻子因為有葉脈，鹽水附著在葉片尖端形成「臭乾尾（台語）」，鹽霧對農作的影響程度不一。通常颱風都是有風有雨，雨水會把鹽分洗掉，去年小犬颱風沒有下雨，災情就非常嚴重。

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