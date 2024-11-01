康芮颱風》全國交通、活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

強颱康芮估明天籠罩全台，要慎防強風大雨。（記者王藝菘攝）

2024/11/01 00:28

首次上稿 10/29 21:04

更新時間 11/01 00:28

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱康芮襲台，預估週四（10/31）和週五（11/1）影響台灣最劇。本報為讀者整理全台各地交通停航異動、活動取消或延期、景點關閉等資訊。

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●交通

《桃市公共交通運輸明恢復正常 復興區幸福巴士仍停駛》桃園市政府宣布11月1日正常上班上課（復興區除外），市境公共交通運輸方面，復興區幸福巴士停駛，其餘行政區免費公車及觀音區幸福巴士恢復正常行駛。

《全台8處省道災阻封閉！ 25路段預警性封閉》交通部公路局10月31日晚間公布全台省道災阻、預警性封閉路段。有八處道路災阻集中在東部、中部和南部；25處省道路段預警性封閉。

《金門小三通明天停航 台金班機11:00後陸續復航》公金門縣港務處表示，金門小三通航線11月1日續停1天；台灣本島往返金門的空中航班部分從上午11點起陸續恢復。

《高鐵明天正常營運！警報期間車票「一年內能退票」》台灣高鐵公司宣布，11月1日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。

《高鐵明天正常營運！警報期間車票「一年內能退票」》台灣高鐵公司宣布，11月1日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。

《機場捷運明天正常營運》桃園市政府宣布，11月1日凌晨進行發車前巡軌作業，視天候狀況與確認系統安全無虞後，將全線正常營運。

《豪雨狂虐花蓮整天！終傳好消息 「玉里大橋19時通車了」》公路局宣布，31日晚間7點起，花蓮台九線玉里大橋將恢復通行。

《台9丙仁壽橋、台11線花蓮大橋全預警封閉》公路局宣布，包括台11線花蓮大橋、木瓜溪上的台九丙仁壽橋全部預警封閉。

《台中風雨漸強 全市公車末班車下午5點收班》台中市交通局宣布，台中公車末班車提早在31日下午5點收班。

《阿里山公路今晚6點預警性封閉 明早視天候決定是否通行》嘉義縣台18線阿里山公路68.5公里處至88公里處31日晚間6點預警性封閉、34公里處至68.5公里處8點預警性封閉，預計11月1日早上8點視天候及道路狀況再決定是否開放通行。

《大台南公車下午全面停駛》 台南公車全線31日中午12時30分（含）以後發車班次停駛，H31則依高鐵公司安排機動行駛。

《台鐵全線對號列車今全線停駛 西部幹線部分區間車行駛》 台鐵公司表示，31日東部幹線、南迴線、支線全線停駛；西部幹線方面，對號列車全線停駛，區間（快）車基隆至枋寮午後停駛，部分班次也停駛。

《新北環狀線、安坑及淡海輕軌 15：30起全線停駛》新北捷運公司宣布，環狀線、安坑輕軌與淡海輕軌31日下午3點半起全線停駛。

《梨山淪孤島！ 大雨落石台八線、中橫便道及台七甲線皆封閉》通往梨山的台八線、台七甲線及中橫便道，因大雨落石阻斷交通紛紛封閉禁止通行。

《雲林沿海一度達12級陣風 縣道154線緊急封閉》雲林崙背鄉豐榮村154線（綠色隧道）31日上午實施分段封路。

《秀姑巒溪接近警戒水位！ 台9線花蓮玉里大橋15:00封橋》公路局表示，因秀姑巒溪暴漲、玉里大橋中午已經接近警戒水位，31日下午3點起封閉橋梁。

《宜蘭大同鄉台7丙線8.4公里處坍方 警方管制未恢復雙向通行》台7丙線8.4公里處坍方，警方獲報到場管制，公路局派員清除中，目前尚未恢復雙向通行。

《北捷文湖線、高架平面段上午11點起停駛》台北捷運文湖線、高架平面路段（圓山站至淡水站、新北投站、小碧潭站）因風速達停駛標準，於上午11點停止營運。

《竹縣尖石鄉後山秀巒村竹60線30K積淹水 暫時封閉》新竹縣尖石鄉後山秀巒村竹60線約30公里路段，31日上午道路暫時封閉。

《堵南1-1地下道及湖海路執行預警性封閉》基隆市堵南1-1地下道及落石潛在路段湖海路0.6K-3.4K（海興游泳池至大武崙沙灘段），31日11點起預警性封閉。

《高雄輕軌12:00後停駛 捷運班距15分鐘》高雄輕軌31日中午12點發出末班車後停駛，捷運則維持15分鐘班距。

《高雄機場下午1:15至晚間7:25航線全數取消》高雄機場31日國內航線全數取消，後續航班有待颱風狀況再行決定。

《屏東東琉線、鹽琉線今明停駛 台24神山段及泰武等3鄉道預警性封閉》往小琉球的東琉線、鹽琉線31日及11月1日停駛。台24線屏東縣神山段31日上午8點起預警性封閉，泰武鄉鄉道屏106線往舊武潭、春日鄉鄉道屏146線、三地門鄉鄉道屏31線則在9點起預警性封閉。

《宜蘭縣國道客運、市區公車 9點後全面停駛》宜蘭縣國道客運與宜蘭縣市區公車31日9點後全面停駛。

《台9線蘇花改蘇澳至東澳路段 8:30開放車輛降速通行》蘇花路廊（台9線、台9丁線），31日持續實施預警性道路封閉；台9線蘇花改（蘇澳至東澳）路段8點半開放車輛降速通行。

《台東蘭嶼、綠島狂風 南迴及南橫均封閉或調整車道》包括南迴公路及南橫公路31日均預警性封閉或調整車道。

《強颱康芮亂航班 10/31班機異動一次看》目前共有92個班次取消，有18個班機提前或延後起飛。

《台中紅黃線開放停車 小黃公車、梨山幸福巴士10/31停駛》YouBike已於0點起全面暫停營運，路邊停車格暫停收費。

《台中10/31停班課 中捷調整班距每15分鐘發車》視旅運狀況機動調整。舊社站「捷舞103」空間暫停開放。

《高雄10/31停班停課 大眾運輸行駛一覽》高雄市公共運輸受颱風影響，改採颱風豪雨班表及拉長班距等措施，搭乘請事先查詢。

《新北10/31停班課 環狀線15分鐘、輕軌系統30分鐘發車》新北捷運公司表示，停班課期間，輕軌系統將採30分鐘班距運行，淡海輕軌V01紅樹林站至V09濱海沙崙站重疊路段班距為15分鐘，環狀線班距調整為15分鐘，接駁公車班距20分鐘，並視風雨狀況滾動式調整。

《用路人注意！公路局預警封閉18處省道 從北到南都涵蓋》交通部公路局10/30晚間公布18處預警性封閉路段，將視風雨狀況開放通行。

《台鐵10/31全線停駛！ 僅基隆-彰化區間車上午「視狀況行駛」》台鐵西部幹線、東部幹線、南迴線和全台支線都全線停駛，僅有西部幹線的基隆到彰化之間的區間（快）車在上午前視風雨狀況機動行駛，中午12時後全面停駛。

《高鐵10/31改每小時2班全車自由座列車》台灣高鐵10/31調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上）分別發出2班全車自由座列車，每站皆停靠，並取消原時刻表的各班次列車。

《高雄全市309處、紅黃線開放緊急停車》高雄市府於停班停課期間，開放309處場所及紅黃線停車，住家在低窪處民眾可善加利用。

《新北高灘地停車場中午後只出不進 晚上10點關水門》新北市高灘地停車場30日中午12點起開啟管制，車輛只出不進，市內各橫移門（俗稱水門）與越堤道路晚上9點後只出不進，10點封閉水門。

《台北30日下午4點起水門只出不進、晚間10點關閉》台北市府預計30日下午4點啟動水門「只出不進」管制，推估將在晚間10點關閉所有水門。

《台東太平溪兩側堤外臨時停車場 下午3時起預警性封閉》台東縣政府建設處通報，太平溪左、右岸堤外臨時停車場，30日下午15時起只出不進；30日下午18時起也進行封閉太平溪一路通（日光橋至南王橋）

《阿里山林鐵10/31起預警性停駛3天》阿里山林鐵處29日晚間公告，10月31日至11月2日全線列車停駛。

《高雄港全面防颱 要求4類船舶「限時出港」》高雄港務分公司要求，總噸3萬以上貨櫃船、總噸3.7萬以上散雜貨船、總噸5000以上危險品船、靠泊洲際商港區船舶不論噸位，這4類船舶必須在30日晚間8點前出港避風。

《金門小三通金泉航線停航 明往返廈門、泉州全天停航》金門縣港務處通知，30日金門小三通金泉航線停航，並預告31日金門往返廈門、泉州的小三通航線全天停航。

《澎湖輪取消部分航班》澎湖輪官網顯示，10月30日深夜11點半高雄往澎湖航班，以及11月1日上午11點澎湖往高雄航班皆取消。

●活動取消或延後

《劉德華小巨蛋補辦場次出爐：這天唱2場》原定31日晚間於台北小巨蛋舉辦的港星劉德華演唱會宣布停辦。主辦單位隨後表示，停辦的場次將於11月2日中午12時進行補辦。

《桃園復興區景點預警性封園 11/2石門水庫嘉年華活動取消》待園區整備無虞後，開放時間另公告於桃園市觀旅局網站。

《10/31兩廳院營異動、退票資訊》兩廳院發布新聞稿，公布各項節目及相關異動。

《中市活動調整一次看》台中市政府因應颱風來襲，將部分活動及服務延期或停辦。

《全民運提前完賽 閉幕典禮延期》全民運籌備處緊急召開會議，決議調整屏東全民運部分賽程，無法在30日前完成的賽事，將延賽到下週；另外，閉幕典禮亦將順延到全部賽事完成後舉辦。

《「可愛降臨台南探險之旅」今6時起至11/1暫停展出》台南市觀光旅遊局表示，於安平遊憩碼頭舉辦的「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」，自30日下午6時起至11月1日展區全面暫停展出，預計11月2日起恢復。

《台鐵11/3「跟著總統去花東」花車行程取消》台鐵公司29日宣布，原訂11月3日開行的「跟著總統去花東」總統花車行程取消，若已報名11月3日「元首假期」、「光華假期」及其他方案，請速洽協力廠商易遊網旅行社修改日期。

《海軍陸戰隊第106梯次、陸軍211梯次延至11/4入營》內政部29日宣布，原訂10月31日徵集入營的海軍陸戰隊第106梯次常備兵役軍事訓練、陸軍第211梯次常備兵役軍事訓練，除金門縣陸軍第211梯次不受影響按原訂日期10月31日徵集入營外，其餘縣市延至11月4日報到。

《高市客家集團婚禮延至12/7》高市客委會宣布，原定11月2日舉行的高雄市客家集團婚禮，延期至12月7日舉行。

《五月天「一路向東」公益演唱延期》五月天領軍「2024 Just Love It一路向東」公益演唱會，原定11月1、2、3日從高雄唱到花蓮，29日宣告演出延期。

《空軍「天龍操演」延至下月初》空軍原定28日至11月1日實施「天龍操演」，將延後至11月4日至8日實施整。

《奧萬大30周年慶開幕活動延至11/16、11/17》林業保育署南投分署宣布，奧萬大國家森林遊樂區原訂11月2、3日舉行開園30周年慶系列開幕活動「楓音樂」、「竹夢30竹編裝置藝術展」，延至11月16、17日。

●景點

《康芮颱風遠離 台北動物園滿目瘡痍11/1休園》台北市立動物園發公告指出，因颱風造成園區路樹傾倒、設施災損，11/1將休園整理。

《故宮南北院區明日不對外開放》國立故宮博物院表示，31日故宮南北院區博物館及園區皆不對外開放。

《國家風景區37處景點預警性封閉 4活動延期或取消》國家風景區轄內經管旅遊景點，37處景點預警性封閉，4個活動取消或延期。

《觀霧森林遊樂區明起預警性休園》林業及自然保育署新竹分署宣布，轄屬內洞、滿月圓、東眼山及觀霧國家森林遊樂區，31日起預警性休園、烏來台車預警性停駛；所屬自然步道一併暫停開放。

《大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區31日起預警性休園》林業及自然保育署台中分署宣布，轄內森林遊樂區屬山區、長距離園區自31日起，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園；所屬谷關七雄等13條自然步道亦暫停開放。

《康芮颱風來襲 11/1～11/3雲林台灣咖啡節取消》台灣咖啡節30日進場拆除活動現場帳棚，本週五至週日活動取消。

《新店碧潭水上腳踏車暫停營運》新北市觀光旅遊局30日宣布，碧潭水上腳踏車暫停營運。

《東眼山國家森林遊樂區、自然步道明起休園》桃園市復興區東眼山國家森林遊樂區31日起預警性休園。

《桃園萬聖城10/30、10/31、11/1停展》「2024桃園萬聖城」30日、31日、11月1日活動，因颱風及防颱措施停展，11月2日以後活動將另行公告。

《屏南森林遊樂區10/30午起休園》30日中午12時起，林業保育署屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及浸水營、里龍山、石門山、高士佛等恆春半島自然步道休園。林後四林平地森林園區及其餘步道維持預防性休園。東港及小琉球間航班10月31日（四）及11月1日（五）全日停駛。

《阿里山林鐵10/31起預警性停駛3天》除了阿里山臨帖，阿里山國家森林遊樂區也將於10月30日下午5時起預警性休園。

《雙流、墾丁森林遊樂區10/30起預警性休園》雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及各自然步道，30日下午5點至11月1日預警性休園，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

《林保署宜蘭分署11條步道10/30中午起暫停開放》林業及自然保育署宜蘭分署所轄的朝陽步道、蘇花古道大南澳越嶺段、南澳古道、聖母登山步道、礁溪跑馬古道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、金瓜寮魚蕨步道，30日中午12點起暫停開放。

《宜蘭龜山島10/30起封島3天》東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處29日下午公告，龜山島10月30日起採預警性封島3天；另外，「2024草嶺古道芒花季」原定於11月2日、3日的專車套票與體驗活動，也因颱風逼近取消，民眾可辦理退票。

《嘉明湖明早8點封閉 台東遊樂區及林道明下午5點封閉》林業及自然保育署台東分署考量轄內森林育樂場域位處東部山區，且強風及降雨恐影響遊客安全，該分署轄管森林育樂場域，將於30日下午5時起預警性封閉。向陽、嘉明湖山屋因考量山友下撤安全所需，自30日上午8時先預警性封閉。

《宜蘭太平山遊樂區10/30上午10點預警性休園》宜蘭縣太平山國家森林遊樂區將在30日上午10點起預警性休園，至於恢復開園時間，要等颱風警報解除，災後復原情形再作決定。

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