扯！2男騎電動機車國道兜風9公里 用路人開罵

2名男子今天騎電動機車沿國1彰化一路南下，用路人見狀開罵。（民眾提供）

2025/03/30 18:09

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！國道1號彰化南下路段今天（30日）出現驚險畫面，2名男子騎乘電動機車沿路悠哉前進，後方用路人開罵「這是在兜風嗎？」為其安危捏一把冷汗，最終2人從彰化交流道下去，疑似騎了9公里之遠，國道三隊指出，騎乘機車誤闖國道可處3000元以上6000元以下罰鍰。

目擊的民眾指出，今天下午1點左右他開車行經國道1號彰化南下192公里路段時，突然看到前方路肩有2名男子分乘電動機車一路南下，沿途悠閒兜風，看起來好像不知道自己已經誤上國道，也可能是故意騎上國道，還在慢慢騎車欣賞國道風光，後方車輛呼嘯而過，景象險象環生。2人有可能從189公里王田交流道上國道，最終有可能在198公里下彰化交流道，騎了約9公里之遠。

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國道三隊指出，他們今天下午接獲民眾報案有2輛微型電動機車誤闖國道，立即派遣員警駕巡邏車前往處理，但並未發現2人行蹤，經交控中心調閱影像，發現2人從彰化交流道下去。 依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道，可處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路。

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