為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今晨6縣市低溫特報！ 白天起回暖、西半部上看27度

    今日清晨大陸冷氣團影響，各地偏冷，白天開始冷氣團減弱，氣溫會有明顯回升。（資料照）

    今日清晨大陸冷氣團影響，各地偏冷，白天開始冷氣團減弱，氣溫會有明顯回升。（資料照）

    2025/04/03 06:43

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日水氣減少，各地大多為多雲到晴，東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。清晨受輻射冷卻及大陸冷氣團影響，氣象署針對6縣市發布低溫特報，分別是基隆市、新北市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣及金門縣。

    今日清晨大陸冷氣團影響，各地偏冷，中部以北及宜蘭低溫11至14度，南部及花東約15至17度，白天開始冷氣團減弱，氣溫會有明顯回升，西半部高溫24至27度，東半部約21至23度，西半部日夜溫差大，請多留意。

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

    週五（4日）輻射冷卻影響，中部以北清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大，北部及東北部11至26度，中部16至26度，南部18至28度，花蓮16至23度，台東17至24度。各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

    週六（5日）水氣稍增多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，下週日至下週三（6日至9日）水氣偏多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。週六至下週三溫度穩定，北部及東北部16至28度，中部17至31度，南部19至31度，花蓮17至27度，台東18至28度。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    13 ~ 24 14 ~ 25 19 ~ 25 15 ~ 22

    氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播