今晨6縣市低溫特報！ 白天起回暖、西半部上看27度

今日清晨大陸冷氣團影響，各地偏冷，白天開始冷氣團減弱，氣溫會有明顯回升。（資料照）

2025/04/03 06:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日水氣減少，各地大多為多雲到晴，東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。清晨受輻射冷卻及大陸冷氣團影響，氣象署針對6縣市發布低溫特報，分別是基隆市、新北市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣及金門縣。

今日清晨大陸冷氣團影響，各地偏冷，中部以北及宜蘭低溫11至14度，南部及花東約15至17度，白天開始冷氣團減弱，氣溫會有明顯回升，西半部高溫24至27度，東半部約21至23度，西半部日夜溫差大，請多留意。

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空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

週五（4日）輻射冷卻影響，中部以北清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大，北部及東北部11至26度，中部16至26度，南部18至28度，花蓮16至23度，台東17至24度。各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

週六（5日）水氣稍增多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，下週日至下週三（6日至9日）水氣偏多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。週六至下週三溫度穩定，北部及東北部16至28度，中部17至31度，南部19至31度，花蓮17至27度，台東18至28度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 24 14 ~ 25 19 ~ 25 15 ~ 22

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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