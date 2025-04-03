為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今凌晨國道飆2.7倍車流！注意10處地雷路段

    高公局也提醒，今天國道有10處易壅塞的路段，呼籲用路人注意。（資料照）

    高公局也提醒，今天國道有10處易壅塞的路段，呼籲用路人注意。（資料照）

    2025/04/03 08:52

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（3日）是清明節連續假期首日，交通部高速公路局指出，凌晨0時到5時平均交通量飆到年平均的2.7倍；高公局也提醒，今天有10處易壅塞的路段，呼籲用路人注意。

    今天上午5時國道開始湧現車潮，並於6時起出現壅塞情形，目前車多壅塞路段為國1南向楊梅至竹北、國3南向大溪至高原、國3北上新店至木柵、國5南向南港系統至石碇等，截止上午8時，交通量為24百萬車公里。

    今日相關疏導措施包括0時-12時國5石碇、坪林及5時-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6時-12時西部國道南向高乘載，單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

    高公局說明，今天天氣晴朗，可能有大量出遊車潮，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

    高公局建議，西部國道南向用路人儘量在12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

    今天北部路況預報。（高公局提供）

    今天北部路況預報。（高公局提供）

    今天中部路況預報。（高公局提供）

    今天中部路況預報。（高公局提供）

    今天南部路況預報。（高公局提供）

    今天南部路況預報。（高公局提供）

    清明連假首日國道管制。（高公局提供）

    清明連假首日國道管制。（高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播