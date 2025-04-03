今凌晨國道飆2.7倍車流！注意10處地雷路段

高公局也提醒，今天國道有10處易壅塞的路段，呼籲用路人注意。（資料照）

2025/04/03 08:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（3日）是清明節連續假期首日，交通部高速公路局指出，凌晨0時到5時平均交通量飆到年平均的2.7倍；高公局也提醒，今天有10處易壅塞的路段，呼籲用路人注意。

今天上午5時國道開始湧現車潮，並於6時起出現壅塞情形，目前車多壅塞路段為國1南向楊梅至竹北、國3南向大溪至高原、國3北上新店至木柵、國5南向南港系統至石碇等，截止上午8時，交通量為24百萬車公里。

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今日相關疏導措施包括0時-12時國5石碇、坪林及5時-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6時-12時西部國道南向高乘載，單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

高公局說明，今天天氣晴朗，可能有大量出遊車潮，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

今天北部路況預報。（高公局提供）

今天中部路況預報。（高公局提供）

今天南部路況預報。（高公局提供）

清明連假首日國道管制。（高公局提供）

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