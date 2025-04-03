徐柏岳反共遭退群 辱罵他是「不識時務廢物」退將被起底長居廣州！

在空官群組提議將徐柏岳踢出去的李謨中，和辱罵徐柏岳是「廢物」的王立文被起底。（圖翻攝自風暴士兵X平台）

2025/04/03 00:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳因為本週二（1日）公開力挺大罷免，週三（2日）遭踢出空軍官校校友群組。事後有人根據徐柏岳公開的聊天室截圖，起底該群組成員身分，除了疑似現役空軍將領曹定明，還有疑似空軍官校教師，以及社群顯示，目前長居在中國廣州的退役飛官，罵徐柏岳是「不識時務的廢物」。

徐柏岳2日上午在Threads上PO出2張聊天截圖，透露因為自己公開挺罷免，2日發現他被踢出空軍官校校友群組。後續有網友發現，徐柏岳貼出的群組照片中，有人問「我要把他（指徐柏岳）踢出群組，同學有沒有意見？」前戰略規劃司副司長、現職空軍司令部作戰副參謀長曹定明在群內標示「+1」，表示同意將徐柏岳踢出群組。

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除此之外，在X平台擁有超過8萬人追蹤、時常批評中國的「風暴士兵」指出，在群組內提議將徐柏岳退出群組的叫做李謨中，其臉書自介為「兼任教師at中華民國空軍軍官學校」，目前已將其臉書個人檔案鎖住不讓外人觀看。另外，群組內有一名叫王立文的退役飛官，痛批徐柏岳是「不識時務的廢物」，風暴士兵也找到他的臉書，自介顯示「現居廣州市」。

目前已經找不到王立文的臉書，但風暴士兵在其臉書關版前備份幾張網友們灌爆其版面的截圖，可以看到去年11月王立文某篇貼文下方，其友人問他「你又回去了喔？不在台灣嗎？」，王立文回應「我去看孫子」，其他網友則紛紛湧入該貼文下方嘲諷，「是看毛主席吧？」、「準備改領毛主席給的退俸了！」、「孫子要不要去當堂堂正正的中國人？成為黨的備用器官？」、「你孫子知道你舔共嗎？丟臉！」、「軍校生現在舔共舔成這樣有夠噁心，還敢說什麼不識時務，我覺得你入籍中國好了！」

徐柏岳2日上午在Threads上PO出2張聊天截圖，透露因為自己公開挺罷免，2日發現他被踢出空軍官校校友群組。（圖翻攝自徐柏岳Threads）

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