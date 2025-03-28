今變天2地越晚越涼 鋒面+東北季風來襲 濕冷到清明連假

今天（28日）鋒面通過，東北季風接著增強，北部及宜蘭氣溫將顯著下降，且越晚越涼，下週二至下週四東北季風影響，北部、東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼，水氣仍多。（資料照）

2025/03/28 06:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（28日）鋒面通過，東北季風接著增強，北部及宜蘭氣溫將顯著下降，且越晚越涼，中部及花蓮入夜後氣溫亦逐漸下降。降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

今日氣溫方面，白天北部及宜花約21至24度，其他地區仍較溫暖約29至33度，入夜後北部及宜蘭低溫約15、16度，其他地區18至21度；離島澎湖全天氣溫19至26度，金門15至21度，馬祖13至16度。

請繼續往下閱讀...

氣象署提醒，鋒面通過及東北風增強，桃園至台南、基隆北海岸、台東、恆春半島及澎金馬、蘭嶼、綠島有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。另外今上午金門、馬祖及高雄以北地區有局部低雲或霧影響能見度，行車用路請注意安全，往返離島請留意航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件轉好，南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨金門、馬祖及高雄以北地區有局部低雲或霧影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六至下週一東北季風影響，北部、東北部及東部天氣整天較涼，其他地區早晚亦涼。其中週六白天北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，週六晚起至下週一華南雲雨區東移，北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週二至下週四東北季風影響，北部、東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週五起東北季風減弱，氣溫逐漸回升；下週五至週日北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 21 22 ~ 27 25 ~ 30 22 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法